Погода сегодня, 16 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 16 апреля, предоставили синоптики. С юго-запада Европы будет поступать теплый воздух, поэтому ночных заморозков почти нигде уже не будет.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

В западных, большинстве северных и центральных областей пройдут небольшие дожди. В целом же погода будет переменно облачной.

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +5...+10 °С, на востоке и юго-востоке — до +2...+7 °С. Днем воздух прогреется до +16...+21 °С, на Закарпатье — до +24 °С, а в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях — до +13...+18 °С.

Карта "Температура в Украине" от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, а утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с. Температура в области ночью будет держаться в пределах +5...+10 °С, а днем — +13...+18 °С. В Киеве ночная температура составит +8...+10 °С, а дневная — +14...+16 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 16 апреля в большинстве областей в течение дня ожидается +18...+23 °С. Правда, в северных областях, кроме Сумщины, и в Черкасской области будет кратковременное похолодание. Также выше +12...+17 °С не будет подниматься температура днем на Житомирщине, Киевщине и Черниговщине.

Южный ветер будет активным. В западных, северных областях и части центральных регионов его штормовые порывы будут достигать 15–20 м/с. На юге и востоке ветер будет умеренным.

Ночью дожди пройдут в западных областях, а днем в северных и Черкасской областях. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

В Киеве ожидается кратковременное похолодание. Максимальная температура составит только +12...+14 °С. Днем пройдет дождь. Кроме того, будет сильный, порывистый ветер.

Напомним, центральные и южные регионы Ирака накрыла песчаная буря. Из-за ухудшения качества воздуха более тысячи человек обратились за медицинской помощью с симптомами удушья и другими расстройствами дыхания.

Также мы сообщали, что в Харькове 16 апреля будет тепло. В течение дня температура воздуха будет держаться в пределах +11...+20 °С.