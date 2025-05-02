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Подумайте о самочувствии — прогноз магнитных бурь на сегодня

2 мая 2025 12:28
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня 2 мая — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь на земле в пятницу, 2 мая, не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 2 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного и нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Магнітні бурі 2 травня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 2 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 29.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури часто вызывают у людей бессонницу или нарушение сна, сниженную концентрацию внимания и головную боль. Своевременное предупреждение о них поможет лучше себя чувствовать, поэтому метеозависимым советуют:

  • отказаться от занятий, которые вызывают стресс;
  • больше отдыхать;
  • уменьшить время перед экранами телевизоров, смартфонов или компьютеров вечером;
  • если есть проблемы с давлением или сердцем — держите рядом необходимые лекарства;
  • пейте как можно больше чистой воды и откажитесь от спиртного и кофейных напитков.

Напомним, недавно специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на май. Есть дни, когда метеозависимые очень плохо себя будут чувствовать.

Кроме того, мы обнародовали календарь лунных дел, который поможет выбрать лучшие даты последнего месяца весны.

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