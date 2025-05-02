Прогноз магнітних бур на сьогодні 2 травня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у п'ятницю, 2 травня, не очікується. Однак на Сонці були спалахи, які можуть повпливати на самопочуття метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного та нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 2 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 29.

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі часто викликають у людей безсоння або порушення сну, знижену концентрацію уваги та головний біль. Вчасне попередження про них допоможе краще себе почувати, тому метеозалежним радять:

відмовитися від занять, які викликають стрес;

більше відпочивати;

зменшити час перед екранами телевізорів, смартфонів чи комп'ютерів ввечері;

якщо маєте проблеми з тиском або серцем — тримайте поруч необхідні ліки;

пийте якомога більше чистої води і відмовтеся від спиртного та кавових напоїв.

Нагадаємо, нещодавно фахівці опублікували календар магнітних бур на травень. Є дні, коли метеозалежні дуже кепсько себе почуватимуть.

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