Прогноз магнітних бур на сьогодні 2 травня — чого очікувати метеозалежним

Подумайте про самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур на Землі у п'ятницю, 2 травня, не очікується. Однак на Сонці були спалахи, які можуть повпливати на самопочуття метеозалежних.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 травня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного та нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 2 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 29.
Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття
Магнітні бурі часто викликають у людей безсоння або порушення сну, знижену концентрацію уваги та головний біль. Вчасне попередження про них допоможе краще себе почувати, тому метеозалежним радять:
- відмовитися від занять, які викликають стрес;
- більше відпочивати;
- зменшити час перед екранами телевізорів, смартфонів чи комп'ютерів ввечері;
- якщо маєте проблеми з тиском або серцем — тримайте поруч необхідні ліки;
- пийте якомога більше чистої води і відмовтеся від спиртного та кавових напоїв.
Нагадаємо, нещодавно фахівці опублікували календар магнітних бур на травень. Є дні, коли метеозалежні дуже кепсько себе почуватимуть.
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