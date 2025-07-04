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По всей Украине опасность — чего ждать от погоды завтра

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 21:13
Погода в Украине 5 июля — подробный прогноз от синоптиков
Сильная гроза. Фото: Pinterest

В Украине в субботу, 5 июля, ожидается контрастная погода — в некоторых регионах будет сильная жара, тогда как в других шквальный ветер и грозы. Кое-где завтра прогнозируется град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 5 июля от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что ближайшей ночью в северных и центральных областях, а днем на востоке и юго-востоке страны будут кратковременные дожди, грозы, а местами град и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с. На остальной территории осадков не предвидится, а ветер будет преимущественно северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Україні 5 липня
Прогноз погоды в Украине 5 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °C, на западе страны +9...+14 °C. Однако днем столбики термометров "подпрыгнут" до +23...+28 °C. В то же время в южной части ночью стоит ждать +16...+21 °C, а днем +28...+33 °C.

И уровень опасности в Украине 5 июля

Поскольку ночью 5 июля в северных, Харьковской и большинстве центральных областей, а днем на юго-востоке и востоке ожидаются сильные грозы с градом и шквальным ветром, синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

В Україні оголосили І рівень небезпеки 5 липня
В Украине объявили І уровень опасности 5 июля. Фото: Укргидрометцентр

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 5 июля в западных, большинстве центральных, южных, Житомирской областях и Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожежна небезпека в Україні 5 липня
Пожарная опасность в Украине 5 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 5 июля от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что 5 июля в Украине будет преобладать сухая погода, ведь атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток и завтра его уже не будет.

Прогноз погоди в Україні 5 липня
Карта температур в Украине 5 июля. Фото: Метеопост

По ее прогнозу, настоящая жара в субботу удержится в южной части и на юго-востоке страны — там ожидается +30...+34 °C. На остальной территории Украины температурный фон будет несколько комфортнее — +24...+28 °C.

Якою буде погода в Україн 5 липня
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, сегодня Земля находится в возбужденном состоянии. Геомагнитное поле ожидается от тихого до активного уровня, что может повлиять на метеочувствительных людей.

Также мы писали, что в Украине начинается настоящая жара.

прогноз погоды погода в Украине ветер жара град
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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