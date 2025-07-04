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Головна Метео По всій Україні небезпека — чого чекати від погоди завтра

По всій Україні небезпека — чого чекати від погоди завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 21:13
Погода в Україні 5 липня — детальний прогноз від синоптиків
Сильна гроза. Фото: Pinterest

В Україні у суботу, 5 липня, очікується контрастна погода — в деяких регіонах буде сильна спека, тоді як в інших шквальний вітер та грози. Подекуди завтра прогнозується град.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко

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Погода в Україні 5 липня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що найближчої ночі у північних та центральних областях, а вдень на сході та південному сході країни будуть короткочасні дощі, грози, а подекуди град та шквальний вітер з поривами 15-20 м/с. На решті території опадів не передбачається, а вітер буде переважно північно-західний 7-12 м/с. 

Погода в Україні 5 липня
Прогноз погоди в Україні 5 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 °C, на заході країни +9...+14 °C. Проте вдень стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +23...+28 °C. Водночас в південній частині вночі варто чекати +16...+21 °C, а вдень +28...+33 °C.

І рівень небезпеки в Україні 5 липня

Оскільки вночі 5 липня у північних, Харківській та більшості центральних областей, а вдень на південному сході та сході очікуються сильні грози з градом та шквальним вітром, синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). 

В Україні оголосили І рівень небезпеки 5 липня
В Україні оголосили І рівень небезпечності 5 липня. Фото: Укргідрометцентр

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили, що 5 липня у західних, більшості центральних, південних, Житомирській областях та Криму оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 5 липня
Пожежна небезпека в Україні 5 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 5 липня від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що 5 липня в Україні переважатиме суха погода, адже атмосферний фронт йтиме з північного заходу на південний схід і завтра його вже не буде. 

Прогноз погоди в Україні 5 липня
Карта температур в Україні 5 липня. Фото: Метеопост

За її прогнозом, справжня спека у суботу втримається у південній частині та на південному сході країни — там очікується +30...+34 °C. На решті території України температурний фон буде дещо комфортнішим — +24...+28 °C.

Якою буде погода в Україн 5 липня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні Земля перебуває у збудженому стані. Геомагнітне поле очікується від тихого до активного рівня, що може вплинути на метеочутливих людей.

Також ми писали, що в Україні починається справжня спека

прогноз погоди погода в Україні вітер спека град
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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