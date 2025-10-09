Погода на 10 октября — по всей Украине будут дожди

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 10 октября, по всей территории Украины пройдут дожди. Из-за атмосферных фронтов и близости циклона будет порывистый западный ветер, однако в восточных областях будет несколько теплее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 10 октября

"Атмосферные фронты, близость циклона, порывистый северо-западный ветер, такая себе погода поздней осени", — сказала Диденко.

По ее прогнозу, 10 октября ожидается холодная или прохладная погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+14 °C. Однако в восточных областях будет теплее, +15...+19 °C.

Погода в Киеве на 10 октября

В Киеве пятница ожидается облачной, дождливой да еще и с порывистым ветром северо-западного направления. Днем столбики термометров будут показывать +11...+13 °C.

Напомним, сегодня синоптики прогнозировали снижение температуры в некоторых регионах. Без осадков только на западе.

Также мы писали, что 9 октября на Солнце были четыре вспышки класса С. Они не оказывают заметного влияния на геомагнитную обстановку планеты, поэтому магнитные бури не ожидаются.