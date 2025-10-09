Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео По всей Украине дожди — Диденко ответила, где будет теплее всего

По всей Украине дожди — Диденко ответила, где будет теплее всего

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 14:36
Погода на 10 октября — по всей Украине будут дожди
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 10 октября, по всей территории Украины пройдут дожди. Из-за атмосферных фронтов и близости циклона будет порывистый западный ветер, однако в восточных областях будет несколько теплее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 10 октября

"Атмосферные фронты, близость циклона, порывистый северо-западный ветер, такая себе погода поздней осени", — сказала Диденко.

Погода в Україні 10 жовтня
Погода в Украине 10 октября. Фото: Наталка Диденко

По ее прогнозу, 10 октября ожидается холодная или прохладная погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+14 °C. Однако в восточных областях будет теплее, +15...+19 °C.

Погода в Киеве на 10 октября

В Киеве пятница ожидается облачной, дождливой да еще и с порывистым ветром северо-западного направления. Днем столбики термометров будут показывать +11...+13 °C.

Прогноз погоди в Україні 10 жовтня
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, сегодня синоптики прогнозировали снижение температуры в некоторых регионах. Без осадков только на западе.

Также мы писали, что 9 октября на Солнце были четыре вспышки класса С. Они не оказывают заметного влияния на геомагнитную обстановку планеты, поэтому магнитные бури не ожидаются.

погода дождь осадки погода в Украине ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации