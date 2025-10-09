Видео
Магнитные бури — что прогнозируют после четырех вспышек

Дата публикации 9 октября 2025 14:21
Магнитные бури 9 октября — прогноз и влияние на самочувствие
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В четверг, 9 октября 2025 года, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным космических наблюдений, в течение последних суток Солнце оставалось спокойным — активность находилась на низком уровне. Зафиксированы лишь четыре слабые вспышки класса С, которые не оказывают заметного влияния на геомагнитную обстановку планеты.

Об этом сообщает Meteoprog.

Синоптики космоса отмечают, что в течение четверга геомагнитное поле будет находиться в пределах от тихого до слабо нестабильного состояния. Вероятность вспышек высшего, М-класса, остается незначительной, поэтому существенных возмущений магнитосферы не ожидается.

Солнечная активность на 9 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма —1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 18

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Несмотря на относительную стабильность, врачи напоминают: даже незначительные колебания магнитного поля могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. В такие периоды возможно ухудшение концентрации внимания, сонливость, головная боль, колебания артериального давления, учащенное сердцебиение и ощущение слабости.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск возникновения инфарктов или инсультов может слегка повышаться, поэтому важно избегать переутомления, стрессов и следить за уровнем давления.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
