Магнитные бури 9 октября — прогноз и влияние на самочувствие

В четверг, 9 октября 2025 года, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным космических наблюдений, в течение последних суток Солнце оставалось спокойным — активность находилась на низком уровне. Зафиксированы лишь четыре слабые вспышки класса С, которые не оказывают заметного влияния на геомагнитную обстановку планеты.

Магнитные бури 9 октября

Синоптики космоса отмечают, что в течение четверга геомагнитное поле будет находиться в пределах от тихого до слабо нестабильного состояния. Вероятность вспышек высшего, М-класса, остается незначительной, поэтому существенных возмущений магнитосферы не ожидается.

Солнечная активность на 9 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма —1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 18

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Несмотря на относительную стабильность, врачи напоминают: даже незначительные колебания магнитного поля могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. В такие периоды возможно ухудшение концентрации внимания, сонливость, головная боль, колебания артериального давления, учащенное сердцебиение и ощущение слабости.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск возникновения инфарктов или инсультов может слегка повышаться, поэтому важно избегать переутомления, стрессов и следить за уровнем давления.

