Магнітні бурі 9 жовтня — прогноз і вплив на самопочуття

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У четвер, 9 жовтня 2025 року, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними космічних спостережень, протягом останньої доби Сонце залишалося спокійним — активність перебувала на низькому рівні. Зафіксовано лише чотири слабкі спалахи класу С, які не мають помітного впливу на геомагнітну обстановку планети.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 9 жовтня

Синоптики космосу зазначають, що упродовж четверга геомагнітне поле перебуватиме у межах від тихого до слабко нестабільного стану. Ймовірність спалахів вищого, М-класу, залишається незначною, тож суттєвих збурень магнітосфери не очікується.

Сонячна активність на 9 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 18

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Попри відносну стабільність, лікарі нагадують: навіть незначні коливання магнітного поля можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей. У такі періоди можливе погіршення концентрації уваги, сонливість, головний біль, коливання артеріального тиску, прискорене серцебиття та відчуття слабкості.

У людей із серцево-судинними захворюваннями ризик виникнення інфарктів чи інсультів може злегка підвищуватись, тому важливо уникати перевтоми, стресів і стежити за рівнем тиску.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 жовтня, прогнозують погіршення погоди через дію циклону.

Також читайте прогноз магнітних бур на жовтень — які дні будуть небезпечними для метеозалежних.