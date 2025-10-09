Магнітні бурі 9 жовтня — прогноз і вплив на самопочуття

Магнітні бурі — що прогнозують після чотирьох спалахів
У четвер, 9 жовтня 2025 року, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними космічних спостережень, протягом останньої доби Сонце залишалося спокійним — активність перебувала на низькому рівні. Зафіксовано лише чотири слабкі спалахи класу С, які не мають помітного впливу на геомагнітну обстановку планети.
Магнітні бурі 9 жовтня
Синоптики космосу зазначають, що упродовж четверга геомагнітне поле перебуватиме у межах від тихого до слабко нестабільного стану. Ймовірність спалахів вищого, М-класу, залишається незначною, тож суттєвих збурень магнітосфери не очікується.
Сонячна активність на 9 жовтня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 18
Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття
Попри відносну стабільність, лікарі нагадують: навіть незначні коливання магнітного поля можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей. У такі періоди можливе погіршення концентрації уваги, сонливість, головний біль, коливання артеріального тиску, прискорене серцебиття та відчуття слабкості.
У людей із серцево-судинними захворюваннями ризик виникнення інфарктів чи інсультів може злегка підвищуватись, тому важливо уникати перевтоми, стресів і стежити за рівнем тиску.
