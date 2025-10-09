Сьогодні Україну очікує нестійка погода з дощами та зниженням температури

Осінь наступає — де в Україні сьогодні треба взяти парасольку
Сьогодні, українцям в багатьох областях держави не слід забувати взяти із собою парасольки. Синоптики обіцяють хмарну і дощову погоду, а також зниження температури в деяких регіонах.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 9 жовтня
За прогнозом Укргідрометцентру, таку осінню погоду зумовлять атмосферні фронти південного циклону. Опади накриють Україну майже всюди, але на заході буде сухо. Подекуди можливі грози.
Вітер змінюватиме напрямок із північно-східного на північно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.
Середня температура вдень в межах +11…+16 °С, а на південному сході аж до +21 °С.
Погода від Наталки Діденко
За прогнозом Діденко, сьогодні, 9 жовтня, через циклон Україну накриють дощі. Протягом дня в Україні загалом переважатиме волога атмосфера з періодичними опадами.
Без опадів сьогодні лише на заході цього дня погода буде лише на крайньому заході та в окремих районах центральної частини України.
Середня температура вдень в межах +10...+13 °C. Найтепліше буде в смузі, що простягнеться від Одещини до Полтавщини, де очікується +14...+19 °C.
На заході країни, особливо в Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, місцями стовпчики термометрів не перевищуватимуть +10 °C. У Карпатах традиційно буде також дещо прохолодніше.
Прогноз погоди в Києві 9 жовтня
У Києві 9 жовтня прогнозується хмарна, волога погода з періодичними дощами. Вдень температура становитиме близько +12 °C.
