Сьогодні Україну очікує нестійка погода з дощами та зниженням температури

Чоловік з парасолькою під сильним вітром. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, українцям в багатьох областях держави не слід забувати взяти із собою парасольки. Синоптики обіцяють хмарну і дощову погоду, а також зниження температури в деяких регіонах.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Пост Укрідрометеоцентру. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 9 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, таку осінню погоду зумовлять атмосферні фронти південного циклону. Опади накриють Україну майже всюди, але на заході буде сухо. Подекуди можливі грози.

Вітер змінюватиме напрямок із північно-східного на північно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Середня температура вдень в межах +11…+16 °С, а на південному сході аж до +21 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Погода від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, сьогодні, 9 жовтня, через циклон Україну накриють дощі. Протягом дня в Україні загалом переважатиме волога атмосфера з періодичними опадами.

Без опадів сьогодні лише на заході цього дня погода буде лише на крайньому заході та в окремих районах центральної частини України.

Температурна карта України 9 жовтня. Фото: скриншот

Середня температура вдень в межах +10...+13 °C. Найтепліше буде в смузі, що простягнеться від Одещини до Полтавщини, де очікується +14...+19 °C.

Карта руху циклонів та антициклонів. Фото: Wetterpade

На заході країни, особливо в Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, місцями стовпчики термометрів не перевищуватимуть +10 °C. У Карпатах традиційно буде також дещо прохолодніше.

Прогноз погоди в Києві 9 жовтня

У Києві 9 жовтня прогнозується хмарна, волога погода з періодичними дощами. Вдень температура становитиме близько +12 °C.

