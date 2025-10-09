Відео
Осінь наступає — де в Україні сьогодні треба взяти парасольку

Осінь наступає — де в Україні сьогодні треба взяти парасольку

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 06:25
Сьогодні Україну очікує нестійка погода з дощами та зниженням температури
Чоловік з парасолькою під сильним вітром. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, українцям в багатьох областях держави не слід забувати взяти із собою парасольки. Синоптики обіцяють хмарну і дощову погоду, а також зниження температури в деяких регіонах.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Йде циклон — Укргідрометеоцентр попередив про різку зміну погоди - фото 1
Пост Укрідрометеоцентру. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 9 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, таку осінню погоду зумовлять атмосферні фронти південного циклону. Опади накриють Україну майже всюди, але на заході буде сухо. Подекуди можливі грози.

Вітер змінюватиме напрямок із північно-східного на північно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Середня температура вдень в межах +11…+16 °С, а на південному сході аж до +21 °С.

Йде циклон — Укргідрометеоцентр попередив про різку зміну погоди - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Погода від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, сьогодні, 9 жовтня, через циклон Україну накриють дощі. Протягом дня в Україні загалом переважатиме волога атмосфера з періодичними опадами.

Без опадів сьогодні лише на заході цього дня погода буде лише на крайньому заході та в окремих районах центральної частини України. 

null
Температурна карта України 9 жовтня. Фото: скриншот

Середня температура вдень в межах +10...+13 °C. Найтепліше буде в смузі, що простягнеться від Одещини до Полтавщини, де очікується +14...+19 °C.

null
Карта руху циклонів та антициклонів. Фото: Wetterpade

На заході країни, особливо в Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, місцями стовпчики термометрів не перевищуватимуть +10 °C. У Карпатах традиційно буде також дещо прохолодніше.

Прогноз погоди в Києві 9 жовтня

У Києві 9 жовтня прогнозується хмарна, волога погода з періодичними дощами. Вдень температура становитиме близько +12 °C.

Нагадаємо, тим часом в Карпатах вирує справжня снігова буря — рятувальники показали фото засніжених вершин.

Нагадаємо, Укрзалізниця додала регіональні поїзди до курорту Ворохта. Вони курсуватимуть з 17 по 19 жовтня.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
