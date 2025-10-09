Сегодня Украину ожидает неустойчивая погода с дождями и снижением температуры

Мужчина с зонтом под сильным ветром. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, украинцам во многих областях государства не следует забывать взять с собой зонтики. Синоптики обещают облачную и дождливую погоду, а также снижение температуры в некоторых регионах.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Пост Укридрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 9 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, такую осеннюю погоду обусловят атмосферные фронты южного циклона. Осадки накроют Украину почти везде, но на западе будет сухо. Кое-где возможны грозы.

Ветер будет менять направление с северо-восточного на северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Средняя температура днем в пределах +11 ...+16 °С, а на юго-востоке до +21 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Погода от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, сегодня, 9 октября, из-за циклона Украину накроют дожди. В течение дня в Украине в целом будет преобладать влажная атмосфера с периодическими осадками.

Без осадков сегодня только на западе в этот день погода будет только на крайнем западе и в отдельных районах центральной части Украины.

Температурная карта Украины 9 октября. Фото: скриншот

Средняя температура днем в пределах +10...+13 °C. Теплее всего будет в полосе, которая протянется от Одесской области до Полтавщины, где ожидается +14...+19 °C.

Карта движения циклонов и антициклонов. Фото: Wetterpade

На западе страны, особенно в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, местами столбики термометров не будут превышать +10 °C. В Карпатах традиционно будет также несколько прохладнее.

Прогноз погоды в Киеве 9 октября

В Киеве 9 октября прогнозируется облачная, влажная погода с периодическими дождями. Днем температура составит около +12 °C.

