Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Осень наступает — где в Украине сегодня нужно взять зонтик

Осень наступает — где в Украине сегодня нужно взять зонтик

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 06:25
Сегодня Украину ожидает неустойчивая погода с дождями и снижением температуры
Мужчина с зонтом под сильным ветром. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, украинцам во многих областях государства не следует забывать взять с собой зонтики. Синоптики обещают облачную и дождливую погоду, а также снижение температуры в некоторых регионах.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:
Йде циклон — Укргідрометеоцентр попередив про різку зміну погоди - фото 1
Пост Укридрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 9 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, такую осеннюю погоду обусловят атмосферные фронты южного циклона. Осадки накроют Украину почти везде, но на западе будет сухо. Кое-где возможны грозы.

Ветер будет менять направление с северо-восточного на северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Средняя температура днем в пределах +11 ...+16 °С, а на юго-востоке до +21 °С.

Йде циклон — Укргідрометеоцентр попередив про різку зміну погоди - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Погода от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, сегодня, 9 октября, из-за циклона Украину накроют дожди. В течение дня в Украине в целом будет преобладать влажная атмосфера с периодическими осадками.

Без осадков сегодня только на западе в этот день погода будет только на крайнем западе и в отдельных районах центральной части Украины.

null
Температурная карта Украины 9 октября. Фото: скриншот

Средняя температура днем в пределах +10...+13 °C. Теплее всего будет в полосе, которая протянется от Одесской области до Полтавщины, где ожидается +14...+19 °C.

null
Карта движения циклонов и антициклонов. Фото: Wetterpade

На западе страны, особенно в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, местами столбики термометров не будут превышать +10 °C. В Карпатах традиционно будет также несколько прохладнее.

Прогноз погоды в Киеве 9 октября

В Киеве 9 октября прогнозируется облачная, влажная погода с периодическими дождями. Днем температура составит около +12 °C.

Напомним, тем временем в Карпатах бушует настоящая снежная буря - спасатели показали фото заснеженных вершин.

Напомним, Укрзализныця добавила региональные поезда до курорта Ворохта. Они будут курсировать с 17 по 19 октября.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации