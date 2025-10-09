Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео По всій Україні дощі — Діденко відповіла, де буде найтепліше

По всій Україні дощі — Діденко відповіла, де буде найтепліше

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 14:36
Погода на 10 жовтня — по всій Україні будуть дощі
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 10 жовтня, по всій території України пройдуть дощі. Через атмосферні фронти та близькість циклону буде рвучкий західний вітер, проте в східних областях буде дещо тепліше.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 10 жовтня

"Атмосферні фронти, близькість циклону, рвучкий північно-західний вітер, така собі погода пізньої осені", — сказала Діденко. 

Погода в Україні 10 жовтня
Погода в Україні 10 жовтня. Фото: Наталка Діденко

За її прогнозом, 10 жовтня очікується холодна або прохолодна погода. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +9...+14 °C. Однак у східних областях буде тепліше, +15...+19 °C. 

Погода у Києві на 10 жовтня

У Києві п'ятниця очікується хмарною, дощовою та ще й з поривчастим вітром північно-західного напрямку. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +11...+13 °C.

Прогноз погоди в Україні 10 жовтня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували зниження температури в деяких регіонах. Без опадів лише на заході.

Також ми писали, що 9 жовтня на Сонці були чотири спалахи класу С. Вони не мають помітного впливу на геомагнітну обстановку планети, тому магнітні бурі не очікуються. 

погода дощ опади погода в Україні вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації