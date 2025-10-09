Погода на 10 жовтня — по всій Україні будуть дощі

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 10 жовтня, по всій території України пройдуть дощі. Через атмосферні фронти та близькість циклону буде рвучкий західний вітер, проте в східних областях буде дещо тепліше.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 10 жовтня

"Атмосферні фронти, близькість циклону, рвучкий північно-західний вітер, така собі погода пізньої осені", — сказала Діденко.

За її прогнозом, 10 жовтня очікується холодна або прохолодна погода. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +9...+14 °C. Однак у східних областях буде тепліше, +15...+19 °C.

Погода у Києві на 10 жовтня

У Києві п'ятниця очікується хмарною, дощовою та ще й з поривчастим вітром північно-західного напрямку. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +11...+13 °C.

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували зниження температури в деяких регіонах. Без опадів лише на заході.

Також ми писали, що 9 жовтня на Сонці були чотири спалахи класу С. Вони не мають помітного впливу на геомагнітну обстановку планети, тому магнітні бурі не очікуються.