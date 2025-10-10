Магнитные бури 10 октября — прогноз и возможные последствия

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь в пятницу, 10 октября, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 10 октября

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса В и три вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Также ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки М-класса.

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 10 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 18.

Как уберечься метеозависимым

Магнитные бури или высокая солнечная активность может влиять на самочувствие метеозависимых людей, в частности, вызвать головную боль, усталость, бессонницу и проблемы с давлением. Чтобы меньше подвергаться этому влиянию, стоит придерживаться нескольких простых правил:

здоровый сон,

контролировать питание,

следить за прогнозом магнитных бурь,

гулять на свежем воздухе,

медитировать, набирать ванну и пить успокаивающие чаи,

пить достаточно воды,

избегать стрессов и перегрузок.

