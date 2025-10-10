Магнитные бури 10 октября — прогноз и возможные последствия

Пятна и вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь сегодня
Существенных магнитных бурь в пятницу, 10 октября, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.
Магнитные бури 10 октября
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса В и три вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).
Также ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки М-класса.
Солнечная активность на 10 октября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 18.
Как уберечься метеозависимым
Магнитные бури или высокая солнечная активность может влиять на самочувствие метеозависимых людей, в частности, вызвать головную боль, усталость, бессонницу и проблемы с давлением. Чтобы меньше подвергаться этому влиянию, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- здоровый сон,
- контролировать питание,
- следить за прогнозом магнитных бурь,
- гулять на свежем воздухе,
- медитировать, набирать ванну и пить успокаивающие чаи,
- пить достаточно воды,
- избегать стрессов и перегрузок.
