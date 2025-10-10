Видео
Видео

Главная Метео Пятна и вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь сегодня

Пятна и вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь сегодня

Дата публикации 10 октября 2025 11:50
Магнитные бури 10 октября — прогноз и возможные последствия
Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь в пятницу, 10 октября, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 10 октября

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса В и три вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Также ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки М-класса.

Магнітні бурі 10 жовтня
Солнечная активность на 10 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 18.

Как уберечься метеозависимым

Магнитные бури или высокая солнечная активность может влиять на самочувствие метеозависимых людей, в частности, вызвать головную боль, усталость, бессонницу и проблемы с давлением. Чтобы меньше подвергаться этому влиянию, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  • здоровый сон,
  • контролировать питание,
  • следить за прогнозом магнитных бурь,
  • гулять на свежем воздухе,
  • медитировать, набирать ванну и пить успокаивающие чаи,
  • пить достаточно воды,
  • избегать стрессов и перегрузок.

Напомним, ранее мы писали прогноз магнитных бурь в октябре. Синоптики назвали дни, которые несут угрозу.

Также мы писали, что NASA планирует построить село на Луне, в которой можно будет жить постоянно. Этот проект реализуют до 2035 года.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
