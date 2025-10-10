Магнітні бурі 10 жовтня — прогноз і можливі наслідки

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур у п'ятницю, 10 жовтня, не очікується. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 10 жовтня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу В та три спалахи класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

Також очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 10 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 18.

Як вберегтися метеозалежним

Магнітні бурі або висока сонячна активність може впливати на самопочуття метеозалежних людей, зокрема, викликати головний біль, втому, безсонню та проблеми з тиском. Аби менше піддаватися цьому впливу, варто дотримуватись кількох простих правил:

здоровий сон,

контролювати харчування,

стежити за прогнозом магнітних бур,

гуляти на свіжому повітрі,

медитувати, набирати ванну та пити заспокійливі чаї,

пити достатньо води,

уникати стресів та перевантажень.

