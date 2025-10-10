Відео
Відео

Плями і спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур сьогодні

Плями і спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 11:50
Магнітні бурі 10 жовтня — прогноз і можливі наслідки
Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур у п'ятницю, 10 жовтня, не очікується. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу В та три спалахи класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

Також очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 10 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 18.

Як вберегтися метеозалежним

Магнітні бурі або висока сонячна активність може впливати на самопочуття метеозалежних людей, зокрема, викликати головний біль, втому, безсонню та проблеми з тиском. Аби менше піддаватися цьому впливу, варто дотримуватись кількох простих правил:

  • здоровий сон,
  • контролювати харчування,
  • стежити за прогнозом магнітних бур,
  • гуляти на свіжому повітрі,
  • медитувати, набирати ванну та пити заспокійливі чаї,
  • пити достатньо води, 
  • уникати стресів та перевантажень.

Нагадаємо, раніше ми писали прогноз магнітних бур у жовтні. Синоптики назвали дні, які несуть загрозу. 

Також ми писали, що NASA планує побудувати село на Місяці, в якому можна буде жити постійно. Цей проєкт реалізують до 2035 року.  

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
