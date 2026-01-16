Видео
Главная Метео Пять вспышек на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня

Пять вспышек на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 14:33
Прогноз магнитных бурь на 16 января — чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В пятницу, 16 января, на Земле мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым стоит обращать внимание на свое самочувствие и здоровье.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури на 16 января

Итак, сегодня на Земле магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

За минувшие сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 16 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 31.

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:

  • головная боль и ощущение давления в висках;
  • головокружение и общую слабость;
  • быструю усталость, сонливость или бессонницу;
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения;
  • снижение концентрации внимания;
  • перепады артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Недавно астрономы, которые работают с космическим телескопом NASA Hubble, обнаружили уникальный объект.

Кроме того, ученые установили, что в давние времена сутки на Земле длились примерно 19 часов, а не 24.

