Прогноз магнитных бурь на 16 января — чего ожидать

Пять вспышек на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня
В пятницу, 16 января, на Земле мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым стоит обращать внимание на свое самочувствие и здоровье.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури на 16 января
Итак, сегодня на Земле магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.
За минувшие сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 16 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 31.
Влияют ли магнитные бури на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:
- головная боль и ощущение давления в висках;
- головокружение и общую слабость;
- быструю усталость, сонливость или бессонницу;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- перепады артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
