Головна Метео П'ять спалахів на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

П'ять спалахів на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 14:33
Прогноз магнітних бур на 16 січня — чого очікувати
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У п'ятницю, 16 січня, на Землі потужних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним варто звертати увагу на своє самопочуття та здоров'я.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі на 16 січня

Отже, сьогодні на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

За минулу добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1,6. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу. 

Сонячна активність на 16 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%; 
  • Кількість сонячних плям — 31.

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:

  • головний біль та відчуття тиску в скронях; 
  • запаморочення та загальну слабкість; 
  • швидку втому, сонливість або безсоння; 
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою; 
  • зниження концентрації уваги; 
  • перепади артеріального тиску; 
  • загострення хронічних захворювань.

Нещодавно астрономи, які працюють із космічним телескопом NASA Hubble, виявили унікальний об’єкт. 

Крім того, науковці встановили, що в давні часи доба на Землі тривала приблизно 19 годин, а не 24.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
