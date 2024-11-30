Прогноз погоды в Украине на завтра, 1 декабря, от синоптиков.

Зима в Украине. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 1 декабря, в Украине будет преимущественно облачная погода без осадков. Возможны туманы, особенно в северных и центральных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 1 декабря

В Украине ожидается облачная погода, без осадков. Жители всех регионов, кроме юго-восточных областей, синоптики предупреждают о тумане. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -2...+3°С. Ночью в Карпатах предполагается от -1...-6°С.

Теплее всего будет в западных областях и на крайнем юге — днем столбики термометров будут показывать +3...+8°С.

Погода на 1 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 1 декабря от Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в воскресенье, 1 декабря, в западных областях облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман, изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2°С, днем повысится до +2…+7°С. В Карпатах в течение суток будет от 0...-5°С.

В северной части страны ожидается сухая погода, местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3…+2°С, днем от 0…+5°С.

В центральных областях Украины осадки не прогнозируются. Кое-где возможен туман и изморозь. Ветер там будет также переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, а днем +1...+6°С.

В южной половине и в Крыму 1 декабря будет сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4 °С, днем +3…+8 °С.

В восточных областях облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2°С, днем 0…+5°С.

Температурная карта Украины на 1 декабря. Фото: Метеопост

Напомним, в первые дни декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона. Во второй половине месяца синоптики прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.

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