Прогноз погоди в Україні на завтра 1 грудня від синоптиків

Зима в Україні. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 1 грудня, в Україні переважно буде хмарна погода без опадів. Також можливі тумани, особливо у північних і центральних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 1 грудня

Завтра в Україні очікується хмарна погода, без опадів. Жителів усіх регіонів, окрім південно-східних областей, синоптики попереджають про туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від -2...+3 °С. Вночі у Карпатах передбачається від -1...-6 °С.

Найтепліше буде у західних областях та на крайньому півдні — вдень стовпчики термометрів показуватимуть +3...+8 °С.

Погода на 1 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 1 грудня від Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що у неділю, 1 грудня, у західних областях буде хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман, паморозь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень підвищиться до +2…+7 °С. У Карпатах протягом доби буде від 0…-5 °С.

У північній частині країни очікується суха погода, місцями можливий туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -3…+2 °С, вдень від 0…+5 °С.

У центральних областях України опадів не прогнозують. Подекуди можливий туман і паморозь. Вітер там також буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, а вдень +1...+6 °С.

У південній половині та у Криму 1 грудня буде суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С.

У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.

Температурна карта України на 1 грудня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, у перші дні грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону. У другій половині місяця синоптики прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.

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