Погода в Украине на выходные 13 и 14 сентября — прогноз от Наталки Диденко

Пауза перед ливнями — Диденко спрогнозировала погоду на выходные
В Украине ближайшие выходные, 13 и 14 сентября будут комфортными. Во всех областях прогнозируется теплая и сухая погода.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 13 и 14 сентября
По словам Наталки Диденко, в дневные часы температура поднимется до +20...+25 °C, а ночью ожидается похолодание до +10...+15 °C. В Сумской и Харьковской областях будет немного прохладнее — ночные показатели там составят +8...+12 °C.
На выходные дождей практически не предвидится, по всей территории страны сохранится малооблачная и сухая погода.
Прогноз погоды в Киеве на выходные 13 и 14 сентября
В Киеве в субботу и воскресенье также будет комфортно. Днем воздух прогреется до +22...+24 °C, ночью будет держаться в пределах +12...+15 °C.
Диденко прогнозирует сильные ливни
Впрочем, уже со среды, 17 сентября, Наталка Диденко прогнозирует сильные ливни на западе и севере страны, включая Киев. Вместе с осадками ожидается и снижение температуры.
