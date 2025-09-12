Погода в Украине на выходные 13 и 14 сентября — прогноз от Наталки Диденко

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине ближайшие выходные, 13 и 14 сентября будут комфортными. Во всех областях прогнозируется теплая и сухая погода.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 13 и 14 сентября

По словам Наталки Диденко, в дневные часы температура поднимется до +20...+25 °C, а ночью ожидается похолодание до +10...+15 °C. В Сумской и Харьковской областях будет немного прохладнее — ночные показатели там составят +8...+12 °C.

Температурная карта Украины 13 сентября. Фото: Метеопост

На выходные дождей практически не предвидится, по всей территории страны сохранится малооблачная и сухая погода.

Температурная карта Украины 14 сентября. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве на выходные 13 и 14 сентября

В Киеве в субботу и воскресенье также будет комфортно. Днем воздух прогреется до +22...+24 °C, ночью будет держаться в пределах +12...+15 °C.

Диденко прогнозирует сильные ливни

Впрочем, уже со среды, 17 сентября, Наталка Диденко прогнозирует сильные ливни на западе и севере страны, включая Киев. Вместе с осадками ожидается и снижение температуры.

