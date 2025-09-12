Відео
Пауза перед зливами — Діденко спрогнозувала погоду на вихідні

Пауза перед зливами — Діденко спрогнозувала погоду на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 13:53
Погода в Україні на вихідні 13 та 14 вересня — прогноз від Наталки Діденко
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні найближчі вихідні, 13 та 14 вересня, будуть комфортними. У всіх областях прогнозується тепла та суха погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 13 та 14 вересня

За словами Наталки Діденко, у денні години температура підвищиться до +20...+25 °C, а вночі очікується похолодання до +10...+15 °C. У Сумській та Харківській областях буде трохи прохолодніше — нічні показники там становитимуть +8...+12 °C.

null
Температурна карта України 13 вересня. Фото: Метеопост

На вихідні дощів практично не передбачається, по всій території країни утримається малохмарна та суха погода. 

null
Температурна карта України 14 вересня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Києві на вихідні 13 та 14 вересня

У Києві в суботу та неділю також буде комфортно. Вдень повітря прогріється до +22...+24 °C, уночі триматиметься в межах +12...+15 °C.

Діденко прогнозує сильні зливи 

Втім, вже з середи, 17 вересня, Наталка Діденко прогнозує сильні зливи на заході та півночі країни, включно з Києвом. Разом з опадами очікується і зниження температури.

Нагадаємо, астросиноптики повідомили, чи будуть сьогодні, 12 вересня, магнітні бурі в Україні

Також синоптик Ігор Кібальчич назвав дату, коли в Україні будуть заморозки у вересні.

погода вересень Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
