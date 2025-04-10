Погода в Украине на завтра — чего ожидать

Женщина идет по городу во время гололеда и снега. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 11 апреля, по территории Украины снова ожидается мокрый снег и заморозки. Также в большинстве областей на дорогах местами гололедица.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 апреля

Итак, по прогнозам Укргидрометцентра, 11 апреля в Украине будет некомфортная холодная погода. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега, днем местами с дождем. В частности, возможен порывистый ветер.

Погоду в Украине в пятницу, 11 апреля, будут определять атмосферные фронты.

Облачно, мокрый снег, днем местами с дождем, в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях ночью и утром значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. И только в северных и Винницкой областях без существенных осадков.

Ночью и утром в большинстве областей на дорогах местами гололедица. Поэтому водителям и пешеходам стоит быть осмотрительнее.

Ветер 11 апреля будет северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы в пределах 15-20 м/с.

Ночью заморозки в воздухе 0...-5 °C (в Крыму и Приазовье температура +1...+4 °C). Температура днем +1...6 °C, на востоке страны до +8 °C. В Карпатах ожидается снег. Температура ночью -6...-11 °C, днем 0...-5 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что пятница, 11 апреля, будет холодной, мокрой и ветреной.

Однако, по ее информации, совсем скоро в Украину придет комфортная теплая погода — настоящая весна.