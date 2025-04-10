Погода в Україні на завтра — чого очікувати

Ожеледиця та заморозки — в яких регіонах вируватиме зима
У п’ятницю, 11 квітня, на території України знову очікуються мокрий сніг та заморозки. Також в більшості областей на дорогах місцями ожеледиця.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 11 квітня
Отже, за прогнозами Укргідрометцентру, 11 квітня в Україні буде некомфортна холодна погода. Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу, вдень місцями з дощем. Зокрема, можливий поривчастий вітер.
Погоду в Україні у п’ятницю, 11 квітня, визначатимуть атмосферні фронти.
Хмарно, мокрий сніг, вдень місцями з дощем, у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. І лише у північних та Вінницькій областях без істотних опадів.
Вночі та вранці в більшості областей на дорогах місцями ожеледиця. Тому водіям та пішоходам варто бути обачнішими.
Вітер 11 квітня буде північно-західний, у східних областях — південно-східний, 7-12 м/с, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви у межах 15-20 м/с.
Вночі заморозки в повітрі -5...0 °C (в Криму та Приазов'ї температура +1...+4 °C). Температура вдень +1...6 °C, на сході країни — до +8 °C. В Карпатах очікується сніг. Температура вночі -11...-6 °C, вдень -5...0 °C.
Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що п'ятниця, 11 квітня, буде холодною, мокрою і вітряною.
Однак, за її інформацією, зовсім скоро в Україну прийде комфортна тепла погода — справжня весна.
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