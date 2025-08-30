Прогноз погоды на 31 августа от Диденко

Последний день лета удивит — погода от Диденко на завтра
В воскресенье, 31 августа, по всей территории Украины будет теплая и сухая погода. Последний день лета в 2025 году порадует украинцев солнцем.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 31 августа
По прогнозам Наталки Диденко, последний день лета будет жарким. В воскресенье, 31 августа, по всей территории Украины будет сухая и теплая погода.
Днем 31 августа температура воздуха прогреется до +28...+33 °С.
"Возьмите веер в сумочку, ребенку панамку, не злоупотребляйте кондиционерами, водичку не забудьте и подсыпьте сухой корм котам на день, если выбираетесь за город или куда-то в гости. Август еще подержит осень за руку летними градусами", — посоветовала Диденко.
