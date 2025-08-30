Прогноз погоды на 31 августа от Диденко

Люди гуляют по городу летом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 31 августа, по всей территории Украины будет теплая и сухая погода. Последний день лета в 2025 году порадует украинцев солнцем.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Карта дождей в Украине во второй половине дня 1 сентября. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине 31 августа

По прогнозам Наталки Диденко, последний день лета будет жарким. В воскресенье, 31 августа, по всей территории Украины будет сухая и теплая погода.

Днем 31 августа температура воздуха прогреется до +28...+33 °С.

"Возьмите веер в сумочку, ребенку панамку, не злоупотребляйте кондиционерами, водичку не забудьте и подсыпьте сухой корм котам на день, если выбираетесь за город или куда-то в гости. Август еще подержит осень за руку летними градусами", — посоветовала Диденко.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в субботу, 30 августа.

Ранее Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.