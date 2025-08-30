Прогноз погоди на 31 серпня від Діденко

Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 31 серпня, по всій території України буде тепла та суха погода. Останній день літа у 2025 році потішить українців сонцем.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Карта дощів в Україні у другій половині дня 1 вересня. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні 31 серпня

За прогнозами Наталки Діденко, останній день літа буде спекотним. У неділю, 31 серпня, по всій території України буде суха та тепла погода.

Вдень 31 серпня температура повітря прогріється до +28...+33 °С.

"Візьміть віяло в сумочку, дитині панамку, не зловживайте кондиціонерами, водичку не забудьте і підсипте сухий корм котам на день, якщо вибираєтеся за місто чи кудись в гості. Серпень ще потримає осінь за руку літніми градусами", — порадила Діденко.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

