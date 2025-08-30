Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Останній день літа здивує — погода від Діденко на завтра

Останній день літа здивує — погода від Діденко на завтра

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 15:55
Прогноз погоди на 31 серпня від Діденко
Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 31 серпня, по всій території України буде тепла та суха погода. Останній день літа у 2025 році потішить українців сонцем.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Погода 31 серпня
Карта дощів в Україні у другій половині дня 1 вересня. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні 31 серпня

За прогнозами Наталки Діденко, останній день літа буде спекотним. У неділю, 31 серпня, по всій території України буде суха та тепла погода.

Вдень 31 серпня температура повітря прогріється до +28...+33 °С.

"Візьміть віяло в сумочку, дитині панамку, не зловживайте кондиціонерами, водичку не забудьте і підсипте сухий корм котам на день, якщо вибираєтеся за місто чи кудись в гості. Серпень ще потримає осінь за руку літніми градусами", — порадила Діденко.

Погода 31 серпня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у суботу, 30 серпня.

Раніше Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на вересень 2025 року.

літо осінь Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації