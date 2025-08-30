Прогноз погоди на 31 серпня від Діденко

Останній день літа здивує — погода від Діденко на завтра
У неділю, 31 серпня, по всій території України буде тепла та суха погода. Останній день літа у 2025 році потішить українців сонцем.
Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 31 серпня
За прогнозами Наталки Діденко, останній день літа буде спекотним. У неділю, 31 серпня, по всій території України буде суха та тепла погода.
Вдень 31 серпня температура повітря прогріється до +28...+33 °С.
"Візьміть віяло в сумочку, дитині панамку, не зловживайте кондиціонерами, водичку не забудьте і підсипте сухий корм котам на день, якщо вибираєтеся за місто чи кудись в гості. Серпень ще потримає осінь за руку літніми градусами", — порадила Діденко.
