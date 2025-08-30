Сьогодні в Україні буде спекотна погода, але на Донеччині можливий дощ

Яку погоду подарують останні дні літа — прогноз на сьогодні
В останні дні літа, а саме сьогодні, 30 серпня, синоптики прогнозують спекотну погоду. В деяких регіонах температура сягатиме +34 °С, але на одну область чекає дощик.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.
Погода на 30 серпня від Укргідрометцентру
За даними метеорологів, сьогодні на небі будуть хмаринки, а по всій території, окрім Донеччини, дощу не буде.
Вітер спокійний, 7-12 метрів на секунду, а в Приазовʼї та східних областях вдень може бути поривчастим до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вдень до +34 °С. У Карпатах +20...+25 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня підкреслю, що два останні дні літа будуть спекотними. Сьогодні у більшості областей вона сягне +28...+33 °С.
За словами Діденко, антициклон "упирається боком" та не пускає атлантичну вологу в Україну. Проте на Донеччині можливий літній дощ.
У Києві температура повітря підніметься до +28...+31 °С.
"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6 вересня", — додала Діденко.
Нагадаємо, погоду на Львівщині сьогодні буде визначати поле пониженого атмосферного тиску. В цьому регіоні температура підніметься до +32 °С.
