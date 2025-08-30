Сьогодні в Україні буде спекотна погода, але на Донеччині можливий дощ

Жінка з віялом у спекотну погоду. Ілюстративне фото: pexels.com

В останні дні літа, а саме сьогодні, 30 серпня, синоптики прогнозують спекотну погоду. В деяких регіонах температура сягатиме +34 °С, але на одну область чекає дощик.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода на 30 серпня від Укргідрометцентру

Погода в Україні 30 серпня. Фото: Укргідрометцентр

За даними метеорологів, сьогодні на небі будуть хмаринки, а по всій території, окрім Донеччини, дощу не буде.

Вітер спокійний, 7-12 метрів на секунду, а в Приазовʼї та східних областях вдень може бути поривчастим до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вдень до +34 °С. У Карпатах +20...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня підкреслю, що два останні дні літа будуть спекотними. Сьогодні у більшості областей вона сягне +28...+33 °С.

За словами Діденко, антициклон "упирається боком" та не пускає атлантичну вологу в Україну. Проте на Донеччині можливий літній дощ.

Погода в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko

У Києві температура повітря підніметься до +28...+31 °С.

"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6 вересня", — додала Діденко.

Нагадаємо, погоду на Львівщині сьогодні буде визначати поле пониженого атмосферного тиску. В цьому регіоні температура підніметься до +32 °С.

Крім того, Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на вересень 2025 року.