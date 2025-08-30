Сегодня в Украине будет жаркая погода, но в Донецкой области возможен дождь

Женщина с веером в жаркую погоду. Иллюстративное фото: pexels.com

В последние дни лета, а именно сегодня, 30 августа, синоптики прогнозируют жаркую погоду. В некоторых регионах температура будет достигать +34 °С, но одну область ждет дождик.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода на 30 августа от Укргидрометцентра

Погода в Украине 30 августа. Фото: Укргидрометцентр

По данным метеорологов, сегодня на небе будут облака, а по всей территории, кроме Донецкой области, дождя не будет.

Ветер спокойный, 7-12 метров в секунду, а в Приазовье и восточных областях днем может быть порывистым до 20 метров в секунду.

Температура воздуха днем до +34 °С. В Карпатах +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик подчеркну, что два последних дня лета будут жаркими. Сегодня в большинстве областей она достигнет +28...+33 °С.

По словам Диденко, антициклон "упирается боком" и не пускает атлантическую влагу в Украину. Однако в Донецкой области возможен летний дождь.

Погода в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве температура воздуха поднимется до +28...+31 °С.

"Ощутимое ослабление жары, некий крен в сторону осени, ориентировочно состоится после 6 сентября", — добавила Диденко.

Напомним, погоду на Львовщине сегодня будет определять поле пониженного атмосферного давления. В этом регионе температура поднимется до +32 °С.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.