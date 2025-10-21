Видео
Україна
Новости
Видео

Последнее тепло — Укргидрометеоцентр удивил прогнозом на завтра

Последнее тепло — Укргидрометеоцентр удивил прогнозом на завтра

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:57
обновлено: 18:11
Прогноз погоды на 22 октября - какой будет завтра
Девушки гуляют на улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 22 октября, в Украине синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду с прояснениями. При этом столбик термометра поднимется.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Последнее тепло — Укргидрометеоцентр удивил прогнозом на завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 22 октября

Ночью небольшой дождь ожидается в восточных областях, а днем местами дожди возможны в большинстве центральных регионов. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер преимущественно юго-восточный, в восточных областях — северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в промежутке +1...+6 °С, днем воздух прогреется до +8...+13 °С, а на западе и юге страны столбики термометров поднимутся до +15 °С.

По прогнозу, 22 октября над Украиной начнется медленная смена холодных воздушных потоков с севера на более теплые с южных направлений. Хотя ночь еще будет оставаться холодной, днем ожидается умеренное тепло.

Атмосферное давление будет немного расти, а влажность воздуха оставаться высокой, что будет удерживать много облаков.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, чего ожидать украинцам от погоды в ноябре.

Ранее мы также информировали, что на горнолыжном курорте Буковель посреди октября выпал снег — территорию курорта засыпало белым покровом.

погода Укргидрометцентр осень прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
