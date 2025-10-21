Прогноз погоди на 22 жовтня - якою буде завтра

Дівчата гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 22 жовтня, в Україні синоптики прогнозують переважно хмарну погоду з проясненнями. При цьому стовпчик термометра підніметься.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Прогноз погоди на 22 жовтня

Вночі невеликий дощ очікується у східних областях, а вдень місцями дощі можливі в більшості центральних регіонів. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно південно-східний, у східних областях — північно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у проміжку +1...+6 °С, вдень повітря прогріється до +8...+13 °С, а на заході та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +15 °С.

За прогнозом, 22 жовтня над Україною розпочнеться повільна зміна холодних повітряних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків. Хоча ніч ще залишатиметься холодною, вдень очікується помірне тепло.

Атмосферний тиск трохи зростатиме, а вологість повітря залишатиметься високою, що утримуватиме багато хмар.

