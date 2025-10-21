Прогноз погоди на 22 жовтня - якою буде завтра

Останнє тепло — Укргідрометеоцентр здивував прогнозом на завтра
У середу, 22 жовтня, в Україні синоптики прогнозують переважно хмарну погоду з проясненнями. При цьому стовпчик термометра підніметься.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Прогноз погоди на 22 жовтня
Вночі невеликий дощ очікується у східних областях, а вдень місцями дощі можливі в більшості центральних регіонів. На решті території опадів не передбачається.
Вітер переважно південно-східний, у східних областях — північно-західний, швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі коливатиметься у проміжку +1...+6 °С, вдень повітря прогріється до +8...+13 °С, а на заході та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +15 °С.
За прогнозом, 22 жовтня над Україною розпочнеться повільна зміна холодних повітряних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків. Хоча ніч ще залишатиметься холодною, вдень очікується помірне тепло.
Атмосферний тиск трохи зростатиме, а вологість повітря залишатиметься високою, що утримуватиме багато хмар.
Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів, чого очікувати українцям від погоди в листопаді.
Раніше ми також інформували, що на гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту засипало білим покривом.
Читайте Новини.LIVE!