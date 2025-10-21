Відео
Головна Метео Останнє тепло — Укргідрометеоцентр здивував прогнозом на завтра

Останнє тепло — Укргідрометеоцентр здивував прогнозом на завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 17:57
Оновлено: 18:11
Прогноз погоди на 22 жовтня - якою буде завтра
Дівчата гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 22 жовтня, в Україні синоптики прогнозують переважно хмарну погоду з проясненнями. При цьому стовпчик термометра підніметься. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Читайте також:
Останнє тепло — Укргідрометеоцентр здивував прогнозом на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 22 жовтня

Вночі невеликий дощ очікується у східних областях, а вдень місцями дощі можливі в більшості центральних регіонів. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно південно-східний, у східних областях — північно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у проміжку +1...+6 °С, вдень повітря прогріється до +8...+13 °С, а на заході та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +15 °С.

За прогнозом, 22 жовтня над Україною розпочнеться повільна зміна холодних повітряних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків. Хоча ніч ще залишатиметься холодною, вдень очікується помірне тепло.

Атмосферний тиск трохи зростатиме, а вологість повітря залишатиметься високою, що утримуватиме багато хмар.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів, чого очікувати українцям від погоди в листопаді.

Раніше ми також інформували, що на гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту засипало білим покривом.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
