Какой будет погода в четверг - прогноз от синоптиков

Люди гуляют в осеннем парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 6 ноября, Украину ждет сухая, теплая и спокойная погода. Однако синоптики предупреждают о туманах, которые могут усложнить видимость на дорогах.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр в среду, 5 ноября.

Реклама

Читайте также:

Украинцев ждет теплый и туманный день

Погоду в Украине будет определять антициклон Vianelde, который обеспечит отсутствие осадков и слабый ветер. По словам Наталки Диденко, именно такая синоптическая ситуация в ноябре является идеальной для образования туманов, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах. Температура ночью составит +3...+8 °C, днем — +10...+14 °C, а на юге местами до +16 °C.

Сообщение Наталки Диденко в Facebook. Фото: скриншот

Укргидрометцентр подтверждает, что 6 ноября по всей территории Украины сохранится поле высокого давления, поэтому осадков не ожидается. В западных, северных и восточных областях возможны утренние туманы из-за влажного теплого воздуха и слабого ветра. В Киеве дождей не прогнозируют, а температура днем будет держаться около +10 °C.

Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Погода будет оставаться комфортной до выходных, но после 11 ноября ожидается постепенное похолодание. Синоптики советуют воспользоваться последними теплыми днями перед настоящим ноябрьским холодом.

Напомним, что уже на этой неделе украинцы смогут увидеть самое большое полнолуние года — Бобровое Суперлуние, которое обещает стать настоящим зрелищем на небе

Ранее мы также информировали, что Карпаты уже накрыло первым снегом — сеть заполонили фото заснеженных склонов и белых вершин.