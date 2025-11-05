Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Осенний сюрприз — Украину в четверг накроет туман и тепло

Осенний сюрприз — Украину в четверг накроет туман и тепло

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 23:59
обновлено: 00:26
Какой будет погода в четверг - прогноз от синоптиков
Люди гуляют в осеннем парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 6 ноября, Украину ждет сухая, теплая и спокойная погода. Однако синоптики предупреждают о туманах, которые могут усложнить видимость на дорогах.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр в среду, 5 ноября.

Реклама
Читайте также:

Украинцев ждет теплый и туманный день

Погоду в Украине будет определять антициклон Vianelde, который обеспечит отсутствие осадков и слабый ветер. По словам Наталки Диденко, именно такая синоптическая ситуация в ноябре является идеальной для образования туманов, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах. Температура ночью составит +3...+8 °C, днем — +10...+14 °C, а на юге местами до +16 °C.

Возможно, это графический образ (‎карта и ‎текст "‎990 985 995 1000 1015 H Pral 995 ك 1005 1000 975 1015 ح 1005 1010 1005- 1000 T 1015 ပရည်းန်ပ 1010 1010 H 1020 T H 970 1010 980 1015 995 985 NIKSALA 990 1 1020 1010 995 1000 1015 1005 1020 SEO 30 1025_ 1010 H VIANELDE H 1020 B H Namen: BWK/FU-Berlin www.wetterp www.wetterpate.de rpate.de orhersage Bodendruck (hPa) für: Do. 06. 11.25 2 Basis ICON 05.11.2500+036h ه DeutscherWetterdienst 1015 1020 1015 T DWD‎"‎‎)
Сообщение Наталки Диденко в Facebook. Фото: скриншот

Укргидрометцентр подтверждает, что 6 ноября по всей территории Украины сохранится поле высокого давления, поэтому осадков не ожидается. В западных, северных и восточных областях возможны утренние туманы из-за влажного теплого воздуха и слабого ветра. В Киеве дождей не прогнозируют, а температура днем будет держаться около +10 °C.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя во гБ +10°...+12° .СЬКА ОБЛАСТЫ 9o.+17° +17° Чрн.в Луцьк Украйнський г.дрометеорологичний центр meteo.gov.ua ОМИРСЬКА +10°...+12° ОБЛА СУМСЬКА ОбЛАСТЬ +4°_+2° +12° +12°...+14° Воронеж Ль.в +7°...+5° +5° +17° 5°+3° +9°...+11° +ሎሎ КиΪв Житомир Суми +10°...+12 НОПЬ +10° +10°_+12° 10°...+12° Франкивськ +12°_+14 +12° Винни: +10°＿+12 +9°_+17° +10° YKPAIH +60 +6° +90 Полтава +9°...+11° ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ +10°...+12° Чернивцй 10°_+12° +11°...+13° ЛуГАНСЬКА +10°...+12° Днпро +11°...+13° МОЛДОВА МИКОЛАТРГЬКа ОБЛА Лугансько +13°... Запорёжжя Запор ОДЕСЬКА ОБЛАС Доне +13_ 13°_+15° +11_+13° +8°_ IB +13°... +15° РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса +13P_+15° +15° БЛАСТЬ Картографίчнй дани AT
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Погода будет оставаться комфортной до выходных, но после 11 ноября ожидается постепенное похолодание. Синоптики советуют воспользоваться последними теплыми днями перед настоящим ноябрьским холодом.

Напомним, что уже на этой неделе украинцы смогут увидеть самое большое полнолуние года — Бобровое Суперлуние, которое обещает стать настоящим зрелищем на небе

Ранее мы также информировали, что Карпаты уже накрыло первым снегом — сеть заполонили фото заснеженных склонов и белых вершин.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации