Головна Метео Осінній сюрприз — Україну у четвер накриє туман і тепло

Осінній сюрприз — Україну у четвер накриє туман і тепло

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 23:59
Оновлено: 00:26
Якою буде погода у четвер — прогноз від синоптиків
Люди гуляють в осінньому парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 6 листопада, Україну чекає суха, тепла й спокійна погода. Проте синоптики попереджають про тумани, які можуть ускладнити видимість на дорогах.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр у середу, 5 листопада.

Читайте також:

Українців чекає теплий і туманний день

Погоду в Україні визначатиме антициклон Vianelde, який забезпечить відсутність опадів і слабкий вітер. За словами Наталки Діденко, саме така синоптична ситуація в листопаді є ідеальною для утворення туманів, тому водіям варто бути особливо уважними на дорогах. Температура вночі становитиме +3...+8 °C, вдень — +10…+14 °C, а на півдні місцями до +16 °C.

Возможно, это графический образ (‎карта и ‎текст "‎990 985 995 1000 1015 H Pral 995 ك 1005 1000 975 1015 ح 1005 1010 1005- 1000 T 1015 ပရည်းန်ပ 1010 1010 H 1020 T H 970 1010 980 1015 995 985 NIKSALA 990 1 1020 1010 995 1000 1015 1005 1020 SEO 30 1025_ 1010 H VIANELDE H 1020 B H Namen: BWK/FU-Berlin www.wetterp www.wetterpate.de rpate.de orhersage Bodendruck (hPa) für: Do. 06. 11.25 2 Basis ICON 05.11.2500+036h ه DeutscherWetterdienst 1015 1020 1015 T DWD‎"‎‎)
Допис Наталки Діденко у Facebook. Фото: скриншот

Укргідрометцентр підтверджує, що 6 листопада по всій території України збережеться поле високого тиску, тому опадів не очікується. У західних, північних і східних областях можливі ранкові тумани через вологе тепле повітря і слабкий вітер. У Києві дощів не прогнозують, а температура вдень триматиметься біля +10 °C.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя во гБ +10°...+12° .СЬКА ОБЛАСТЫ 9o.+17° +17° Чрн.в Луцьк Украйнський г.дрометеорологичний центр meteo.gov.ua ОМИРСЬКА +10°...+12° ОБЛА СУМСЬКА ОбЛАСТЬ +4°_+2° +12° +12°...+14° Воронеж Ль.в +7°...+5° +5° +17° 5°+3° +9°...+11° +ሎሎ КиΪв Житомир Суми +10°...+12 НОПЬ +10° +10°_+12° 10°...+12° Франкивськ +12°_+14 +12° Винни: +10°＿+12 +9°_+17° +10° YKPAIH +60 +6° +90 Полтава +9°...+11° ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ +10°...+12° Чернивцй 10°_+12° +11°...+13° ЛуГАНСЬКА +10°...+12° Днпро +11°...+13° МОЛДОВА МИКОЛАТРГЬКа ОБЛА Лугансько +13°... Запорёжжя Запор ОДЕСЬКА ОБЛАС Доне +13_ 13°_+15° +11_+13° +8°_ IB +13°... +15° РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса +13P_+15° +15° БЛАСТЬ Картографίчнй дани AT
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

Погода залишатиметься комфортною до вихідних, але після 11 листопада очікується поступове похолодання. Синоптики радять скористатися останніми теплими днями перед справжнім листопадовим холодом.

Нагадаємо, що вже цього тижня українці зможуть побачити найбільшу повню року — Бобровий Супермісяць, який обіцяє стати справжнім видовищем на небі.

Раніше ми також інформували, що Карпати вже накрило першим снігом — мережу заполонили фото засніжених схилів і білих вершин.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
