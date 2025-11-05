Якою буде погода у четвер — прогноз від синоптиків

Люди гуляють в осінньому парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 6 листопада, Україну чекає суха, тепла й спокійна погода. Проте синоптики попереджають про тумани, які можуть ускладнити видимість на дорогах.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр у середу, 5 листопада.

Реклама

Читайте також:

Українців чекає теплий і туманний день

Погоду в Україні визначатиме антициклон Vianelde, який забезпечить відсутність опадів і слабкий вітер. За словами Наталки Діденко, саме така синоптична ситуація в листопаді є ідеальною для утворення туманів, тому водіям варто бути особливо уважними на дорогах. Температура вночі становитиме +3...+8 °C, вдень — +10…+14 °C, а на півдні місцями до +16 °C.

Допис Наталки Діденко у Facebook. Фото: скриншот

Укргідрометцентр підтверджує, що 6 листопада по всій території України збережеться поле високого тиску, тому опадів не очікується. У західних, північних і східних областях можливі ранкові тумани через вологе тепле повітря і слабкий вітер. У Києві дощів не прогнозують, а температура вдень триматиметься біля +10 °C.

Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

Погода залишатиметься комфортною до вихідних, але після 11 листопада очікується поступове похолодання. Синоптики радять скористатися останніми теплими днями перед справжнім листопадовим холодом.

Нагадаємо, що вже цього тижня українці зможуть побачити найбільшу повню року — Бобровий Супермісяць, який обіцяє стати справжнім видовищем на небі.

Раніше ми також інформували, що Карпати вже накрило першим снігом — мережу заполонили фото засніжених схилів і білих вершин.