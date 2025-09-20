Погода в Украине 21 сентября — прогноз от Наталки Диденко

Осень удивит сюрпризом — прогноз погоды на завтра от Диденко
Воскресенье, 21 сентября, порадует комфортной температурой и отсутствием осадков. Жителей Украины ждет много солнца и почти летнее тепло.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 21 сентября
В течение дня столбики термометров в большинстве регионов поднимутся до +25...+28 °С, только на востоке и юго-востоке будет немного свежее — +21...+24 °С.
В столице тоже ожидается сухая и солнечная погода. Температура в Киеве будет достигать +25...+28 °С, поэтому желающие смогут провести время на природе или даже позагорать.
