Погода в Украине 21 сентября — прогноз от Наталки Диденко

Воскресенье, 21 сентября, порадует комфортной температурой и отсутствием осадков. Жителей Украины ждет много солнца и почти летнее тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 21 сентября

В течение дня столбики термометров в большинстве регионов поднимутся до +25...+28 °С, только на востоке и юго-востоке будет немного свежее — +21...+24 °С.

В столице тоже ожидается сухая и солнечная погода. Температура в Киеве будет достигать +25...+28 °С, поэтому желающие смогут провести время на природе или даже позагорать.

Карта погоды на 21 сентября. Фото: meteopost.com

