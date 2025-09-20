Видео
Главная Метео Осень удивит сюрпризом — прогноз погоды на завтра от Диденко

Осень удивит сюрпризом — прогноз погоды на завтра от Диденко

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 20:02
Погода в Украине 21 сентября — прогноз от Наталки Диденко
Теплая погода. Фото: Freepik

Воскресенье, 21 сентября, порадует комфортной температурой и отсутствием осадков. Жителей Украины ждет много солнца и почти летнее тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 21 сентября

В течение дня столбики термометров в большинстве регионов поднимутся до +25...+28 °С, только на востоке и юго-востоке будет немного свежее — +21...+24 °С.

В столице тоже ожидается сухая и солнечная погода. Температура в Киеве будет достигать +25...+28 °С, поэтому желающие смогут провести время на природе или даже позагорать.

Прогноз погоди в Україні 21 вересня
Карта погоды на 21 сентября. Фото: meteopost.com

Напомним, Наталья Диденко ответила, действительно ли Украину накроет снегом в ближайшие дни.

А также синоптик Наталья Птуха ответила, до какой даты в областях Украины будет тепло.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
