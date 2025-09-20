Погода в Україні 21 вересня — прогноз від Наталки Діденко

Тепла погода. Фото: Freepik

Неділя, 21 вересня, потішить комфортною температурою та відсутністю опадів. На мешканців України чекає багато сонця та майже літнє тепло.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 21 вересня

Впродовж дня стовпчики термометрів у більшості регіонів піднімуться до +25…+28 °С, лише на сході та південному сході буде трохи свіжіше — +21…+24 °С.

У столиці теж очікується суха та сонячна погода. Температура у Києві сягатиме +25…+28 °С, тож охочі зможуть провести час на природі або навіть позасмагати.

Карта погоди на 21 вересня. Фото: meteopost.com

