Україна
Осінь здивує сюрпризом — прогноз погоди на завтра від Діденко

Осінь здивує сюрпризом — прогноз погоди на завтра від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 20:02
Погода в Україні 21 вересня — прогноз від Наталки Діденко
Тепла погода. Фото: Freepik

Неділя, 21 вересня, потішить комфортною температурою та відсутністю опадів. На мешканців України чекає багато сонця та майже літнє тепло.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 21 вересня

Впродовж дня стовпчики термометрів у більшості регіонів піднімуться до +25…+28 °С, лише на сході та південному сході буде трохи свіжіше — +21…+24 °С.

У столиці теж очікується суха та сонячна погода. Температура у Києві сягатиме +25…+28 °С, тож охочі зможуть провести час на природі або навіть позасмагати.

Прогноз погоди в Україні 21 вересня
Карта погоди на 21 вересня. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, Наталка Діденко відповіла, чи дійсно Україну накриє снігом у найближчі дні.

А також синоптик Наталія Птуха відповіла, до якої дати в областях України буде тепло.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
