Прогноз погоды на 22 октября - какой будет погода завтра

В среду, 22 октября, в Украину придет разноплановая осенняя погода. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Прогноз погоды на 22 октября

Теплее всего будет на юге и западе страны: днем воздух прогреется до +12...+16 °С. Исключение составит Ровенская область, где столбики термометров не поднимутся выше +8...+11 °С.

На остальной территории ожидается умеренное похолодание — днем до +7...+12 °С, а ночью воздух охладится до +1...+8 °С. При прояснениях возможны заморозки.

Дожди в среду пройдут локально в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. Однако большинство областей останутся сухими, с облачностью и туманами, без существенных осадков. В столице ожидается прохладная погода — до +9 °С днем и без существенных дождей.

Синоптики предупреждают, что 24-25 октября через Украину с запада на восток пройдет атмосферный фронт. Из-за этого погода усложнится: повысится ветер, пройдут дожди, а атмосферное давление будет прыгать. Возможно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому стоит подготовиться заранее.

"Осень ведет себя привычно — туманы, дожди, похолодание, небольшие вспышки потепления, желтые листья, красные виноградные, пушистые хвосты даже у уличных котов, щедрая и порой странная фантазия владельцев кафе и ресторанов в оформлении "тыквенных" фотозон, вездесущие вороны, утки на прудах и мы, закутанные и в шапках", — написала Диденко.

