Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Осень в разгаре — Диденко раскрыла, где ждать дождь завтра

Осень в разгаре — Диденко раскрыла, где ждать дождь завтра

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 15:40
обновлено: 16:01
Прогноз погоды на 22 октября - какой будет погода завтра
Мужчины идут по улице в дождь. Фото: УНИАН

В среду, 22 октября, в Украину придет разноплановая осенняя погода. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Осень в разгаре — Диденко раскрыла, где ждать дождь завтра - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 22 октября

Теплее всего будет на юге и западе страны: днем воздух прогреется до +12...+16 °С. Исключение составит Ровенская область, где столбики термометров не поднимутся выше +8...+11 °С.

На остальной территории ожидается умеренное похолодание — днем до +7...+12 °С, а ночью воздух охладится до +1...+8 °С. При прояснениях возможны заморозки.

Дожди в среду пройдут локально в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. Однако большинство областей останутся сухими, с облачностью и туманами, без существенных осадков. В столице ожидается прохладная погода — до +9 °С днем и без существенных дождей.

Синоптики предупреждают, что 24-25 октября через Украину с запада на восток пройдет атмосферный фронт. Из-за этого погода усложнится: повысится ветер, пройдут дожди, а атмосферное давление будет прыгать. Возможно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому стоит подготовиться заранее.

"Осень ведет себя привычно — туманы, дожди, похолодание, небольшие вспышки потепления, желтые листья, красные виноградные, пушистые хвосты даже у уличных котов, щедрая и порой странная фантазия владельцев кафе и ресторанов в оформлении "тыквенных" фотозон, вездесущие вороны, утки на прудах и мы, закутанные и в шапках", — написала Диденко.

Осень в разгаре — Диденко раскрыла, где ждать дождь завтра - фото 2
Карта температур. Фото: Наталка Диденко

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, чего ожидать украинцам от погоды в ноябре.

Ранее мы также информировали, что на горнолыжном курорте Буковель посреди октября выпал снег — территорию курорта засыпало белым покровом.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации