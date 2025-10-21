Відео
Відео

Осінь у розпалі — Діденко розкрила, де чекати на дощ завтра

Осінь у розпалі — Діденко розкрила, де чекати на дощ завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 15:40
Оновлено: 16:01
Прогноз погоди на 22 жовтня - якою буде погода завтра
Чоловіки йдуть вулицею в дощ. Фото: УНІАН

У середу, 22 жовтня, в Україну прийде різнопланова осіння погода. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Осінь в розпалі — Діденко розкрила, де чекати на дощ завтра - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 22 жовтня

Найтепліше буде на півдні та заході країни: вдень повітря прогріється до +12…+16 °С. Виняток становитиме Рівненщина, де стовпчики термометрів не піднімуться вище +8…+11 °С.

На решті території очікується помірне похолодання — вдень до +7…+12 °С, а вночі повітря охолодиться до +1…+8 °С. При проясненнях можливі заморозки.

Дощі у середу пройдуть локально на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині. Проте більшість областей залишаться сухими, з хмарністю та туманами, без суттєвих опадів. У столиці очікується прохолодна погода — до +9 °С вдень і без істотних дощів.

Синоптики попереджають, що 24–25 жовтня через Україну із заходу на схід пройде атмосферний фронт. Через це погода ускладниться: підвищиться вітер, пройдуть дощі, а атмосферний тиск стрибатиме. Можливе загострення хронічних серцево-судинних захворювань, тож варто підготуватися заздалегідь.

"Осінь поводить себе звично — тумани, дощі, похолодання, невеликі спалахи потепління, жовте листя, червоне виноградне, пухнасті хвости навіть у вуличних котів, щедра і часом дивна фантазія власників кафе та ресторанів в оформленні "гарбузових" фотозон, всюдисущі ворони, качки на ставках і ми, закутані та в шапках", — написала Діденко.

Осінь в розпалі — Діденко розкрила, де чекати на дощ завтра - фото 2
Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів, чого очікувати українцям від погоди в листопаді.

Раніше ми також інформували, що на гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту засипало білим покривом.

погода Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
