Сегодня в Украине погода будет пасмурной, а в некоторых областях следует ожидать дождь

Погода в Украине сегодня, 24 сентября, ожидается не очень солнечной. В некоторых регионах следует захватить с собой зонтик, ведь могу пойти дождь.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Погода 24 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что осадки, пусть и не большие, ожидаются в западных, северных и Винницкой областях. Остальная территория Украины обойдется без них.

Ветер будет преимущественного северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура днем на севере, западе и центре областях будет +11...+16 °C. На остальной территории прогнозируют до +24 °C.

Прогноз от Наталки Диденко на сегодня

Диденко прогнозирует, что сегодня погода в Украине станет более осенней. Температура воздуха может опуститься до +16 °C. Однако все же кое-где тепло еще задержится.

Дожди сегодня накроют Волынь, Ровенскую, Львовскую области, а также возможны на севере Украины и местами в центральных областях.

Диденко прогнозирует среднюю температуру по Украине на уровне +12...+16 °C. Однако на юге, востоке и местами в центральных областях может достигать даже +27 °C.

Погода в Киеве и области 24 сентября

По прогнозу Диденко, сегодня в столице также резко похолодает. Увеличится облачность, местами даже возможен дождь, а температура снизится до +15 °C.

