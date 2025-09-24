Видео
Видео

Главная Метео Осень пришла — синоптики прогнозируют облачность и дождь

Дата публикации 24 сентября 2025 06:25
Сегодня в Украине погода будет пасмурной, а в некоторых областях следует ожидать дождь
Мужчина с зонтом под сильным ветром. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода в Украине сегодня, 24 сентября, ожидается не очень солнечной. В некоторых регионах следует захватить с собой зонтик, ведь могу пойти дождь.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Погода 24 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что осадки, пусть и не большие, ожидаются в западных, северных и Винницкой областях. Остальная территория Украины обойдется без них.

Прогноз погоди в Україні 24 вересня
Погода в Украине 24 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественного северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура днем на севере, западе и центре областях будет +11...+16 °C. На остальной территории прогнозируют до +24 °C.

Прогноз от Наталки Диденко на сегодня

Диденко прогнозирует, что сегодня погода в Украине станет более осенней. Температура воздуха может опуститься до +16 °C. Однако все же кое-где тепло еще задержится.

Дожди сегодня накроют Волынь, Ровенскую, Львовскую области, а также возможны на севере Украины и местами в центральных областях.

Диденко прогнозирует среднюю температуру по Украине на уровне +12...+16 °C. Однако на юге, востоке и местами в центральных областях может достигать даже +27 °C.

Погода в Україні 24 вересня
Карта температур на 24 сентября. Фото: Метеопост

 

Погода в Киеве и области 24 сентября

По прогнозу Диденко, сегодня в столице также резко похолодает. Увеличится облачность, местами даже возможен дождь, а температура снизится до +15 °C.

Якою буде погода в Україні 24 вересня
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, ранее Наталка Диденко рассказала, когда ждать "бабье лето" в Украине. Обычно пора потепления наступает в октябре.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на неделю 22-28 сентября. Украину ждет ряд "подарков".

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
