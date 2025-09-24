Сьогодні в Україні погода буде похмурою, а в деяких областях слід очікувати дощ

Чоловік з парасолькою під сильним вітром. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні, 24 вересня, очікується не дуже сонячною. В деяких регіонах слід захопити із собою парасольку, адже можу піти дощ.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Погода 24 вересня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що опади, нехай і не великі, очікуються у західних, північних та Вінницькій областях. Інша територія України обійдеться без них.

Вітер буде переважного північного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура вдень на півночі, заході й центрі областях буде +11...+16 °C. На решті території прогнозують до +24 °C.

Прогноз від Наталки Діденко на сьогодні

Діденко прогнозує, що сьогодні погода в Україні стане більш осінньою. Температура повітря може опуститись до +16 °C. Однак все ж деінде тепло ще затримається.

Дощі сьогодні накриють Волинь, Рівненщину, Львівщину, а також можливі на півночі України та подекуди в центральних областях.

Діденко прогнозує середню температуру по Україні на рівні +12...+16 °C. Однак на півдні, сході та місцями в центральних областях може сягати навіть +27 °C.

Погода у Києві та області 24 вересня

За прогнозом Діденко, сьогодні у столиці також різко похолоднішає. Збільшиться хмарність, місцями навіть можливий дощ, а температура знизиться до +15 °C.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко розповіла, коли чекати "бабине літо" в Україні. Зазвичай пора потепління настає у жовтні.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня. Україну чекає низка "подарунків".