Видео

Осень напоминает о себе — какой будет погода в Украине завтра

Осень напоминает о себе — какой будет погода в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 23:32
обновлено: 23:55
Прогноз погоды на 24 октября - какой будет погода завтра
Люди держат зонтики во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

В субботу, 25 октября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода. Ветер ожидается западный, местами порывистый и сильный.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 24 октября от Укргидрометеоцентра

Ночью в большинстве регионов прогнозируются дожди, местами значительные — особенно в северных, центральных и южных областях. Кое-где возможны грозы. Днем осадки сохранятся на севере и востоке страны, тогда как в остальных регионах ожидается бездождевая погода.

Осень напоминает о себе — какой будет погода в Украине завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер будет преимущественно западного направления со скоростью 7-12 м/с. Ночью на Левобережье, а днем в Карпатах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит в промежутке +6...+11 °С, в западных областях прохладнее — +2...+7 °С. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С, на юге — до +17 °С.

В Карпатах ожидается небольшой мокрый снег ночью, а днем — без осадков. Температура там будет колебаться от около 0 °С ночью до +2...+7 °С.

Осень напоминает о себе — какой будет погода в Украине завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды на 24 октября от Наталки Диденко

В субботу, 25 октября, ожидаются дожди — сначала ночью по всей территории, а днем осадки сохранятся преимущественно на севере и востоке страны.

Осень напоминает о себе — какой будет погода в Украине завтра - фото 3
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Температура снизится на западе и севере до +8...+12 °С, тогда как в центральных, восточных и южных областях останется относительно тепло — +12...+18 °С.

В Киеве суббота будет дождливой и прохладной — днем около +8...+9 °С.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре. В последний месяц осени еще будут теплые дни.

Ранее мы сообщали, что 20 октября на вершине Поп Иван установилась настоящая зимняя погода: мороз до -8 °C, а гора покрылась щедрым слоем свежевыпавшего снега.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
