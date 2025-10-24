Прогноз погоди на 24 жовтня - якою буде погода завтра

Люди тримають парасольки під час дощу. Ілюстративне фото: УНІАН

У суботу, 25 жовтня, в Україні очікується переважно хмарна погода. Вітер очікується західний, місцями поривчастий і сильний.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 24 жовтня від Укргідрометеоцентра

Вночі у більшості регіонів прогнозуються дощі, місцями значні — особливо у північних, центральних та південних областях. Подекуди можливі грози. Вдень опади збережуться на півночі та сході країни, тоді як у решті регіонів очікується бездощова погода.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер буде переважно західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі на Лівобережжі, а вдень у Карпатах місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме у проміжку +6...+11 °С, у західних областях прохолодніше — +2…+7 °С. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °С, на півдні — до +17 °С.

У Карпатах очікується невеликий мокрий сніг уночі, а вдень — без опадів. Температура там коливатиметься від близько 0 °С уночі до +2…+7 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди на 24 жовтня від Наталки Діденко

У суботу, 25 жовтня, очікуються дощі — спочатку вночі по всій території, а вдень опади збережуться переважно на півночі та сході країни.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура знизиться на заході та півночі до +8…+12 °С, тоді як у центральних, східних і південних областях залишиться відносно тепло — +12…+18 °С.

У Києві субота буде дощовою та прохолодною — вдень близько +8…+9 °С.

