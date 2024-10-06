Прогноз погоды в Украине на неделю 7-13 октября от Укргидрометцентра

Женщина прогуливается осенним парком. Фото: РБК-Украина

В предстоящую неделю 7-13 октября в Украине ожидается умеренно теплая погода с периодическими дождями и локальными грозами. Возможен туман.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине на неделю, 7-13 октября

В понедельник, 7 октября, ожидаются дожди почти по всей территории Украины, в центральных и южных областях — сильные осадки и грозы.

Температура ночью +6…+18 °С, днем +13…+27 °С.

Ветер южный, с переходом на северо-западный, 7–12 м/с.

Погода в Украине 7 октября. Фото: Meteoprog

Во вторник, 8 октября, ночные дожди прогнозируется в северных и восточных регионах.

Температура ночью +7…+13 °С, днем +14…+21 °С.

Днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 8 октября. Фото: Meteoprog

В среду, 9 октября, в Украине переменная облачность, сухо. Возможен туман ночью и утром.

Температура ночью +7…+13 °С, днем +16…+23 °С.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Украине 9 октября. Фото: Meteoprog

В четверг, 10 октября, сухо, только в Одесской области и в Крыму кратковременные дожди.

Температура ночью +7…+16 °С, днем +18…+23 °С.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 11 октября, дожди прогнозируют в Одесской, Николаевской и на западе, возможны грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью +8…+17 °С, днем +20…+25 °С, на западе +13…+18 °С.

Погода в Украине 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

В субботу, 12 октября, следует ожидать ночных дождей на западе, днем возможны осадки на севере и юге.

Температура ночью +9…+18 °С, днем +19…+25 °С.

В воскресенье, 13 октября, синоптики прогнозируют небольшие дожди, в центре и на юге грозы.

Температура ночью +7…+17 °С, днем +13…+21 °С.

Карта температур. Фото: ventusky

Напомним, погода в Украине сейчас формируется под действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.

Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.