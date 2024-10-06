Прогноз погоды в Украине на неделю 7-13 октября от Укргидрометцентра

Осень набирает обороты — прогноз погоды в Украине на неделю
В предстоящую неделю 7-13 октября в Украине ожидается умеренно теплая погода с периодическими дождями и локальными грозами. Возможен туман.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды в Украине на неделю, 7-13 октября
В понедельник, 7 октября, ожидаются дожди почти по всей территории Украины, в центральных и южных областях — сильные осадки и грозы.
Температура ночью +6…+18 °С, днем +13…+27 °С.
Ветер южный, с переходом на северо-западный, 7–12 м/с.
Во вторник, 8 октября, ночные дожди прогнозируется в северных и восточных регионах.
Температура ночью +7…+13 °С, днем +14…+21 °С.
Днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с.
В среду, 9 октября, в Украине переменная облачность, сухо. Возможен туман ночью и утром.
Температура ночью +7…+13 °С, днем +16…+23 °С.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В четверг, 10 октября, сухо, только в Одесской области и в Крыму кратковременные дожди.
Температура ночью +7…+16 °С, днем +18…+23 °С.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В пятницу, 11 октября, дожди прогнозируют в Одесской, Николаевской и на западе, возможны грозы. На остальной территории без осадков.
Температура ночью +8…+17 °С, днем +20…+25 °С, на западе +13…+18 °С.
В субботу, 12 октября, следует ожидать ночных дождей на западе, днем возможны осадки на севере и юге.
Температура ночью +9…+18 °С, днем +19…+25 °С.
В воскресенье, 13 октября, синоптики прогнозируют небольшие дожди, в центре и на юге грозы.
Температура ночью +7…+17 °С, днем +13…+21 °С.
Напомним, погода в Украине сейчас формируется под действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.
Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.
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