Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня від синоптика Наталки Діденко

Місто накрила злива. Ілюстративне фото: usionline.com

Погода в Україні завтра, 6 жовтня, формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні 6 жовтня

Синоптик прогнозує дощі різної інтенсивності у західних, північних, центральних областях, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини, а також на Одещині.

На сході України, в більшості південних областей та в Криму втримається суха погода.

Температура повітря буде найвищою у східних областях та на півдні, там стовпчики термометрів покажуть +24...+28 °С, найнижчою — на заході від +11 до +17 °С.

У більшості областей України очікується впродовж дня +18...+24 °С.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Погода у Києві

У Києві в неділю обіцяють періодичні дощі.

Температура повітря становитиме +22 °С.

Температурна карта. Фото: ventusky

Пост Діденко у Facebook

Нагадаємо, вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.

Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.