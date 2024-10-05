Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня від синоптика Наталки Діденко

Україна під дією циклону — Діденко спрогнозувала погоду на завтра
Погода в Україні завтра, 6 жовтня, формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди в Україні 6 жовтня
Синоптик прогнозує дощі різної інтенсивності у західних, північних, центральних областях, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини, а також на Одещині.
На сході України, в більшості південних областей та в Криму втримається суха погода.
Температура повітря буде найвищою у східних областях та на півдні, там стовпчики термометрів покажуть +24...+28 °С, найнижчою — на заході від +11 до +17 °С.
У більшості областей України очікується впродовж дня +18...+24 °С.
Погода у Києві
У Києві в неділю обіцяють періодичні дощі.
Температура повітря становитиме +22 °С.
Нагадаємо, вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.
Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.
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