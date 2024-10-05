Прогноз погоды в Украине на 6 октября от синоптика Натальи Диденко

Город накрыл ливень. Иллюстративное фото: usionline.com

Погода в Украине завтра, 6 октября, будет формироваться действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине 6 октября

Синоптик прогнозирует дожди разной интенсивности в западных, северных, центральных областях, кроме Полтавщины и Днепропетровщины, а также в Одесской области.

На востоке Украины, в большинстве южных областей и Крыма сохранится сухая погода.

Температура воздуха будет самой высокой в восточных областях и на юге, там столбики термометров покажут +24...+28 °С, самой низкой — на западе от +11 до +17 °С.

В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +18…+24 °С.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Погода в Киеве

В Киеве в воскресенье обещают периодические дожди.

Температура воздуха будет +22 °С.

Температурная карта. Фото: ventusky

Пост Диденко в Facebook

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была +20,6 °С.

Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.