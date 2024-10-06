Прогноз погоди в Україні на тиждень 7-13 жовтня від Укргідрометцентру

Жінка прогулюється осіннім парком. Фото: РБК-Україна

Протягом наступного тижня 7-13 жовтня в Україні очікується помірно тепла погода з періодичними дощами та локальними грозами. Також можливий туман.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У понеділок, 7 жовтня, о чікуються дощі майже по всій території України, у центральних і південних областях — сильні опади та грози.

Температура вночі +6…+18 °С, вдень +13…+27 °С.

Вітер південний, з переходом на північно-західний, 7–12 м/с.

Погода в Україні 7 жовтня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 8 жовтня, нічні дощі прогнозують у північних і східних регіонах.

Температура вночі +7…+13 °С, вдень +14…+21 °С.

Вдень без опадів, вітер західний, 7–12 м/с.

Погода в Україні 8 жовтня. Фото: Meteoprog

У середу, 9 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність, сухо. Можливий туман вночі та вранці.

Температура вночі +7…+13 °С, вдень +16…+23 °С.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Погода в Україні 9 жовтня. Фото: Meteoprog

У четвер, 10 жовтня, сухо, лише на Одещині та в Криму короткочасні дощі.

Температура вночі +7…+16 °С, вдень +18…+23 °С.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Погода в Україні 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 11 жовтня, дощі прогнозують на Одещині, Миколаївщині та на заході, можливі грози. На решті території без опадів.

Температура вночі +8…+17 °С, вдень +20…+25 °С, на заході +13…+18 °С.

Погода в Україні 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У суботу, 12 жовтня, варто очікувати нічних дощів на заході, вдень можливі опади на півночі та півдні.

Температура вночі +9…+18 °С, вдень +19…+25 °С.

У неділю, 13 жовтня, синоптики прогнозують невеликі дощі, у центрі та на півдні грози.

Температура вночі +7…+17 °С, вдень +13…+21 °С.

Карта температур. Фото: ventusky

Нагадаємо, погода в Україні зараз формується дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.

Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.