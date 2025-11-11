Погода 12 ноября - какой будет погода завтра

Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 12 ноября, в Украине ожидается пасмурная и влажная погода. В некоторых регионах прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода 12 ноября

Над территорией страны задержится влажная воздушная масса, которая принесет небольшие дожди, а в юго-восточных регионах ночью и утром возможны туманы.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +3...+8 °С, а днем составит +5...+10 °С, на юге и востоке — до +13 °С.

Ветер будет преимущественно северо-западного направления, 5-10 м/с.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что 12 ноября будет облачная погода, местами возможны дожди или морось. Впрочем ближе к выходным возможно потепление.

А ранее метеорологи составили прогноз погоды в Украине на неделю с 10 по 17 ноября и назвали регионы, где возможны резкие "скачки" температур.