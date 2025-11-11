Погода 12 листопада - якою буде погода завтра

Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 12 листопада, в Україні очікується похмура та волога погода. У деяких регіонах прогнозують опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода 12 листопада

Над територією країни затримається волога повітряна маса, яка принесе невеликі дощі, а в південно-східних регіонах уночі та вранці можливі тумани.

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +3...+8 °С, а вдень становитиме +5…+10 °С, на півдні та сході — до +13 °С.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 12 листопада буде хмарна погода, подекуди можливі дощі або мряка. Втім ближче до вихідних можливе потепління.

А раніше метеорологи склали прогноз погоди в Україні на тиждень з 10 до 17 листопада та назвали регіони, де можливі різкі "скачки" температур.