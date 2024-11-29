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Окутают туманы — синоптики предупредили о погоде на выходных

29 ноября 2024 18:33
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 30 ноября и 1 декабря от синоптиков
Парень и девушка около воды в туманную погоду. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине 30 ноября и 1 декабря предполагается облачная погода с туманами и небольшими осадками в некоторых регионах. Также возможны осложнения на дорогах из-за туманов.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине 30 ноября — 1 декабря 2024

В субботу, 30 ноября, в западных областях ночью и утром местами вероятны мокрый снег, дождь и морось, днем преимущественно без осадков. Кое-где будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -2...+3 °С, днем 0...+5 °С. В Карпатах -1...-7 °С в течение суток.

В северных регионах ночью местами возможен слабый мокрый снег с дождем, днем — без осадков. Туман будет наблюдаться локально. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет -4...+1 °С, днем -2...+3 °С.

В центральных областях завтра будет облачно, существенные осадки не прогнозируются. В некоторых районах возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -4...+1 °С, днем +1...+6 °С.

В южной части и в Крыму прогнозируется облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...+8 °С, днем +6...+11 °С.

В восточных областях сохранится облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью составит 0...-5 °С, днем -3...+2 °С.

погода 30 ноября
Прогноз погоды в Украине на 30 ноября Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье, 1 декабря, в западных областях также предполагается облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман и изморозь. Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем +2...+7 °С. В Карпатах в течение суток показатели термометров будут колебаться от 0...-5 °С.

В северной части страны ожидается сухая погода, местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах -3...+2 °С, днем 0...+5 °С.

В центральной части Украины осадков также не предвидится. Однако местами возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Столбики термометров ночью будут показывать от -3...+2 °С, днем +1...+6 °С.

В южной половине и в Крыму 1 декабря будет сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +3...+8 °С.

В восточных областях сохранится облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью показатели термометров снизятся до -3...+2 °С, днем будет немного теплее — 0...+5 °С.

погода 1 декабря
Температурная карта Украины на 1 декабря. Фото: Метеопост

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине 30 ноября будет без осадков и сильных морозов.

Недавно синоптики также опубликовали календарь магнитных бурь на декабрь 2024 года. Он принесет украинцам несколько бурь, которые повлияют на самочувствие и здоровье.

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