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Окутають тумани — синоптики попередили про погоду на вихідних

29 листопада 2024 18:33
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 30 листопада та 1 грудня від синоптиків
Хлопець та дівчина буля води у туманну погоду. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні 30 листопада та 1 грудня передбачається переважно хмарна погода з туманами та невеликими опадами у деяких регіонах. Також  можливі ускладнення на дорогах через тумани.

Про це повідомляє Meteoprog. 

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У суботу, 30 листопада, у західних областях уночі та вранці місцями ймовірні мокрий сніг, дощ і мряка, вдень переважно без опадів. Подекуди буде туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься від  -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С. У Карпатах -1…-7 °С протягом доби.

У північних регіонах вночі місцями можливий слабкий мокрий сніг із дощем, удень — без опадів. Туман спостерігатиметься локально. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі буде -4…+1 °С, вдень -2…+3 °С.

У центральних областях завтра буде хмарно, істотні опади не прогнозуються. У деяких районах можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі -4…+1 °С, вдень +1…+6 °С.

У південній частині та у Криму прогнозується хмарна погода, без суттєвих опадів. Місцями можливий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі +3…+8 °С, вдень +6…+11 °С.

У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 0…-5 °С, вдень -3…+2 °С.

погода 30 листопада
Прогноз погоди в Україні на 30 листопада. Фото: Укргідрометцентр

У неділю, 1 грудня, у західних областях також передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман та паморозь. Вітер буде південно-східний, 3 - 8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С. У Карпатах протягом доби показники термометрів коливатимуться від 0…-5 °С.

У північній частині країни очікується суха погода, подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі буде в межах -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.

У центральній частині України опадів також не передбачається. Проте, місцями можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть від  -3…+2 °С, вдень +1…+6 °С.

У південній половині та у Криму 1 грудня буде суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С.

У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Вночі показники термометрів знизяться до -3…+2 °С, вдень буде трішки тепліше — від 0…+5 °С.

погода 1 грудня
Температурна карта України на 1 грудня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в Україні 30 листопада буде без опадів та сильних морозів. 

Нещодавно синоптики також опублікували календар магнітних бур на грудень 2024. Він принесе українцям кілька бур, які вплинуть на самопочуття та здоров'я. 

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