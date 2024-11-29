Прогноз погоди в Україні на 30 листопада та 1 грудня від синоптиків

Окутають тумани — синоптики попередили про погоду на вихідних
В Україні 30 листопада та 1 грудня передбачається переважно хмарна погода з туманами та невеликими опадами у деяких регіонах. Також можливі ускладнення на дорогах через тумани.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз погоди в Україні 30 листопада – 1 грудня 2024
У суботу, 30 листопада, у західних областях уночі та вранці місцями ймовірні мокрий сніг, дощ і мряка, вдень переважно без опадів. Подекуди буде туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі коливатиметься від -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С. У Карпатах -1…-7 °С протягом доби.
У північних регіонах вночі місцями можливий слабкий мокрий сніг із дощем, удень — без опадів. Туман спостерігатиметься локально. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі буде -4…+1 °С, вдень -2…+3 °С.
У центральних областях завтра буде хмарно, істотні опади не прогнозуються. У деяких районах можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі -4…+1 °С, вдень +1…+6 °С.
У південній частині та у Криму прогнозується хмарна погода, без суттєвих опадів. Місцями можливий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі +3…+8 °С, вдень +6…+11 °С.
У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 0…-5 °С, вдень -3…+2 °С.
У неділю, 1 грудня, у західних областях також передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман та паморозь. Вітер буде південно-східний, 3 - 8 м/с.
Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С. У Карпатах протягом доби показники термометрів коливатимуться від 0…-5 °С.
У північній частині країни очікується суха погода, подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі буде в межах -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.
У центральній частині України опадів також не передбачається. Проте, місцями можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть від -3…+2 °С, вдень +1…+6 °С.
У південній половині та у Криму 1 грудня буде суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С.
У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Вночі показники термометрів знизяться до -3…+2 °С, вдень буде трішки тепліше — від 0…+5 °С.
Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в Україні 30 листопада буде без опадів та сильних морозів.
Нещодавно синоптики також опублікували календар магнітних бур на грудень 2024. Він принесе українцям кілька бур, які вплинуть на самопочуття та здоров'я.
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