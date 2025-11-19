Прогноз погоды на 20 ноября — Диденко предупредила об осадках

Прохладная погода. Фото: УНИАН

Завтра, 20 ноября, в Украине будет холодная и ветреная погода. В ряде регионов прогнозируют дожди, а ночные морозы и порывистый ветер будут усложнять погодные условия.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 20 ноября

В четверг в Украине ожидается прохладная погода. Ночью температура составит от -3 до +3 °С, на юге теплее — до +4...+7 °С. Днем в большинстве регионов прогнозируют +4...+9 °С, а на крайнем юге столбики термометров поднимутся до +10...+14 °С.

Погоду будет сопровождать преимущественно юго-восточный ветер. Местами он будет порывистым, поэтому синоптики советуют одеваться теплее.

Дожди пройдут на юге, в центральных и восточных областях страны. Небольшой дождь возможен в западных регионах, а на севере существенных осадков не ожидается.

В Киеве 20 ноября будет сухо. Ночью температура составит 0...-3 °С, а днем — +3...+5 °С. Ветер — порывистый, юго-восточный.

Карта погоды на 20 ноября. Фото: meteopost.com

