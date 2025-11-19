Прогноз погоди на 20 листопада — Діденко попередила про опади

Потрібно вдягатися тепліше — прогноз погоди на завтра від Діденко
Завтра, 20 листопада, в Україні буде холодна та вітряна погода. У низці регіонів прогнозують дощі, а нічні морози та поривчастий вітер ускладнюватимуть погодні умови.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 20 листопада
У четвер в Україні очікується прохолодна погода. Вночі температура становитиме від -3 до +3 °С, на півдні тепліше — до +4…+7 °С. Вдень у більшості регіонів прогнозують +4…+9 °С, а на крайньому півдні стовпчики термометрів піднімуться до +10…+14 °С.
Погоду супроводжуватиме переважно південно-східний вітер. Місцями він буде рвучким, тому синоптики радять одягатися тепліше.
Дощі пройдуть на півдні, у центральних та східних областях країни. Невеликий дощ можливий у західних регіонах, а на півночі істотних опадів не очікується.
У Києві 20 листопада буде сухо. Вночі температура становитиме 0…-3 °С, а вдень — +3…+5 °С. Вітер — поривчастий, південно-східний.
Нагадаємо, напередодні західну частину України замело снігом.
