Прогноз магнитных бурь на 9 июня - на Солнце произошло три вспышки

Низкая активность Солнца — будут ли магнитные бури сегодня
В понедельник, 9 июня, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. В течение прошлых суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 9 июня
В течение последних 24 часов на Солнце произошло три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. В то же время активность Солнца будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 9 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 39.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, сегодня во многих областях ожидаются местами кратковременные дожди и грозы.
Также синоптики сообщили, где в Украине в понедельник жара пойдет на спад.
Читайте Новини.LIVE!