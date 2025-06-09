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Низкая активность Солнца — будут ли магнитные бури сегодня

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Дата публикации 9 июня 2025 13:04
Прогноз магнитных бурь на 9 июня - на Солнце произошло три вспышки
Женщина страдает из-за головной боли. Фото: Freepik

В понедельник, 9 июня, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. В течение прошлых суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 9 июня

В течение последних 24 часов на Солнце произошло три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. В то же время активность Солнца будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 9 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 39.
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Головная боль у мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

  • установить режим сна;
  • выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, сегодня во многих областях ожидаются местами кратковременные дожди и грозы.

Также синоптики сообщили, где в Украине в понедельник жара пойдет на спад.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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