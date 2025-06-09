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Головна Метео Низька активність Сонця — чи будуть магнітні бурі сьогодні

Низька активність Сонця — чи будуть магнітні бурі сьогодні

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Дата публікації: 9 червня 2025 13:04
Прогноз магнітних бур на 9 червня — на Сонці сталося три спалахи
Жінка страждає через головний біль. Фото: Freepik

У понеділок, 9 червня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 9 червня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Водночас активність Сонця буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 9 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 39.
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Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, сьогодні в багатьох областях очікуються місцями короткочасні дощі і грози. 

Також синоптики повідомили, де в Україні у понеділок спека піде на спад. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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