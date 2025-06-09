Прогноз магнітних бур на 9 червня — на Сонці сталося три спалахи

Жінка страждає через головний біль. Фото: Freepik

У понеділок, 9 червня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 9 червня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Водночас активність Сонця буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 9 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 39.

Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, сьогодні в багатьох областях очікуються місцями короткочасні дощі і грози.

Також синоптики повідомили, де в Україні у понеділок спека піде на спад.