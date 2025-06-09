Прогноз магнітних бур на 9 червня — на Сонці сталося три спалахи

Низька активність Сонця — чи будуть магнітні бурі сьогодні
У понеділок, 9 червня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 9 червня
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Водночас активність Сонця буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 9 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 39.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
Нагадаємо, сьогодні в багатьох областях очікуються місцями короткочасні дощі і грози.
Також синоптики повідомили, де в Україні у понеділок спека піде на спад.
Читайте Новини.LIVE!