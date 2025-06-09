Погода сьогодні, 9 червня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: zprz.city

Прогноз погоди на понеділок, 9 червня, повідомили синоптики. Сьогодні буде мінлива хмарність. Зокрема, вночі у більшості західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській області — місцями короткочасні дощі і грози. На решті території без опадів.

Про це у неділю, 8 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Цього дня вітер дутиме південно-західний з переходом на північно-західний. Швидкість становитиме 7-12 м/с. В західних областях вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

В західних областях температура вночі була +10...+15° С, вдень очікується до +17...+22 °С. У більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях вночі фіксувалося +15...+20 °С. На решті території утримається жарка погоди. Зокрема, вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С, а на південному сході країни місцями сильна спека до +35...+37 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі фіксувалася +17...+22 °С, вдень буде +30...+34 °С.

У Києві тим часом вночі +20...+22 °С, вдень очікується +32...+34 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 8 червня на заході, півночі та в багатьох центральних областях спека припиниться.

Лише на півдні та на сході, а також в Дніпрі з районами буде спекотно, а температура становитиме до +30...+36 °С. Однак і там вже 10 та 11 червня стане легше.

Нагадаємо, що вчора Київ накрила потужна злива. Сильний вітер повалив десятки дерев, через що було зафіксовано пошкоджені авто.

Також ми повідомляли, що в Одесі сьогодні очікується теплий і сонячний день без опадів. Погода буде літньою: в обід температура підніметься до +28°C, а на вулиці відчуватиметься навіть спекотніше.